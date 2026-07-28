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צעירה בת 17, אחייניתו של חבר הכנסת ויו"ר סיעת תע"ל אחמד טיבי, נפצעה אתמול (שני) באורח בינוני בתאונת דרכים קשה שהתרחשה בכביש 1 סמוך למחלף שער הגיא. כך דווח היום באתר 'וואלה'.

הצעירה נלכדה בתוך רכב נפגע לאחר שמשאית איבדה שליטה, התהפכה על צדה בכניסה לתחנת הדלק 'פז' שבמחלף, ופגעה בעוצמה בארבעה כלי רכב פרטיים שעמדו במקום. צוותי מד"א פינו אותה למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים כשהיא סובלת מפציעות בגפיים, וצפויה לעבור סדרת בדיקות וטיפולים. פצוע נוסף במצב קל פונה אף הוא מהזירה.

זירת התאונה ( צילום: איחוד הצלה )

תיעוד דרמטי ומבהיל ממצלמות האבטחה של מתחם תחנת הדלק, שהופץ ברשתות החברתיות ומתפרסם בכתבה זו, לוכד את הרגעים המדויקים שבהם המשאית הגיעה במהירות מזווית הכניסה לתחנה, איבדה יציבות, וקרסה על צדה תוך שהיא מוחצת רכבים וזורעת הרס רב סביבה. בנס גדול, האירוע לא הסתיים באסון כבד עוד יותר. איילת שקד נקראה למסור עדות פתוחה בלהב 433 | זו הפרשייה הרגישה קובי רוזן | 15:41 מרדכי דוד גולדמן, חובש באיחוד הצלה שהגיע ראשון לזירה, מסר: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לנפגע באורח בינוני עד קשה שסובל מחבלה קשה בגפיים". יצחק סממה, חובש נוסף באיחוד הצלה, הוסיף: "הענקנו סיוע רפואי לשני נפגעים נוספים באורח קל ולאחר מכן פונו הנפגעים לבית החולים". בעקבות הדיווח על האירוע, הוזנקו למקום כוחות גדולים של כבאות והצלה, משטרה ומד"א. לוחמי האש ממרחב בית שמש, שהגיעו בכוח של ארבעה צוותי כיבוי וחילוץ, זיהו עם הגעתם זירה מורכבת ובה אחת המעורבות כשהיא לכודה בתוך הריסות הרכב.

זירת התאונה ( צילום: איחוד הצלה )

הלוחמים החלו מיידית בפעולות חילוץ מורכבות תוך שימוש בציוד הידראולי ייעודי, עד להוצאתה הבטוחה של הצעירה והעברתה המהירה למתן טיפול רפואי דחוף בידי כוחות מד"א. כידוע, כביש 1 היה עד לאירועי חירום נוספים בשבועות האחרונים, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים במשטרת ישראל החלו באיסוף ממצאים ובחקירת הנסיבות שהובילו לאובדן השליטה של נהג המשאית.

בשל מורכבות התאונה ופעולות החילוץ והפינוי, תחנת הדלק נחסמה כליל לפעילות עד להזזת המשאית והרכבים הנזוקים. המיקום המרכזי של התאונה באחד מעורקי התנועה העמוסים ביותר בישראל הוביל ליצירת עומסי תנועה כבדים מאוד בכביש 1 לכיוון תל אביב, שנמשכו שעות ארוכות.