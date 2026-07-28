מצלמות האבטחה תיעדו את התקיפה מצלמות האבטחה תיעדו את התקיפה 10 10 0:00 / 0:26

סרטון ממצלמות האבטחה שפורסם היום (שלישי) חושף את רגעי התקיפה השנייה במערכת חדשות 12 בתל אביב, שהתרחשה בשעות הלילה המוקדמות. התיעוד מציג בפירוט את דרך הפעולה של החשוד שניפץ את דלת הכניסה לבניין המערכת והותיר נזק כבד.

על פי התיעוד, בשעה 04:12 לפנות בוקר נראה המתחם סמוך לדלתות הזכוכית של הבניין שקט לחלוטין. פתאום מגיח בריצה אלמוני כשהוא לבוש בחולצה כחולה, מכנסיים קצרים וחבוש כובע. החשוד אוחז בידיו לבנים, ומבצע עצירה מהירה מול פתח הבניין. בתוך שניות ספורות משליך החשוד בעוצמה לבנה ראשונה לעבר דלת הזכוכית הכפולה, ומיד לאחר מכן משליך לבנה נוספת. הזכוכית מתנפצת ורסיסים רבים מתפזרים על הרצפה. מיד לאחר גרימת הנזק, נראה החשוד בסרטון כשהוא סובב על עקבותיו ונמלט בריצה חזרה מן הזירה אל כיוון הגעתו.

דלת הזכוכית המנופצת בחדשות 12 ( צילומסך: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

כזכור, זו הפעם השנייה בתוך פחות מחודש ימים שמערכת חדשות 12 מותקפת באופן דומה. לפני כשלושה שבועות התרחש אירוע כמעט זהה – רעול פנים השליך אבן על דלת הכניסה לאולפנים ונמלט. בנוסף, לפני מספר שבועות רוססו על קירות הבניין כתובות גרפיטי שכללו איומים והסתה נגד עובדי המערכת.

בתגובה חריפה שפרסמה מערכת חדשות 12, נכתב: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו. זוהי אזעקת אמת! דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר".

המערכת הפנתה אצבע מאשימה ישירות כלפי הדרג הפוליטי: "ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים". עוד נמסר כי "משטרת ישראל צריכה לפעול מייד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת".

ניפוץ הדלת בחברת החדשות, הבוקר ( צילום: חדשות 12 )

הנשיא הרצוג למפכ"ל: "פגיעה בדמוקרטיה"

בעקבות האירוע, שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם מפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב דני לוי. בשיחתם, עמד הנשיא על חומרת אירועי האלימות החוזרים ונשנים כנגד המערכת, ועל האיומים החמורים ברצח נגד אנשי תקשורת וכלי תקשורת ככלל.

הנשיא הדגיש כי אסור להשלים עם מציאות שבה אלימות משמשת אמצעי להפחדה ולהשתקת קולות בחברה הישראלית. עוד הדגיש הנשיא הרצוג את החשיבות שבפעולה מהירה ונחושה לאיתור האחראים ולמניעת אירועים דומים בעתיד. כוחות משטרה הוזעקו לזירה מיד לאחר האירוע ופתחו בחקירה.