נמשכת חקירת היעלמותו של אלדר דיין, צעיר בן 22 מדימונה, אשר עקבותיו נעלמו כלא היו מאז יום שישי האחרון. דיין יצא לבלות באזור המרכז יחד עם שניים מחבריו, ומאז אותו הלילה נסתרות נסיבות היעלמותו ומעלות חשש כבד מאוד לשלומו ולחייו.

ראשיתה של הפרשה בערב יום שישי, כאשר אלדר דיין יצא מביתו בדימונה יחד עם שני חברים נוספים במטרה לבלות באזור המרכז, כשהם משתכנים במלון בתל אביב. בשעות הלילה המאוחרות עוד הספיק דיין ליצור קשר קצר עם צעירה ולשלוח לה הודעה עמומה ומדאיגה במיוחד, שבה כתב: "יש פה בלגן". מאז שידור אותה הודעה, ניתק עמו הקשר לחלוטין ומכשיר הטלפון הנייד שלו אינו זמין.

על פי דיווח של ציונה דסטה ב-N12, החבורה שהתה כאמור בבית מלון בתל אביב והגיעה בהמשך הלילה גם לאזור פארק הירקון. עדויות ראשוניות שהגיעו לידי החוקרים הצביעו על כך שבמקום התפתחה קטטה אלימה בין החבורה מדימונה לבין חבורת צעירים אחרת שהייתה במקום. אולם, ככל שננקפו השעות, החלו לצוץ סימני שאלה כבדים סביב מהימנות הדיווחים הראשוניים.

התפנית המרכזית בעלילה התרחשה כאשר המשטרה החלה לבחון לעומק את צילומי מצלמות האבטחה הפזורות באזור. הממצאים הדיגיטליים שליקטה המשטרה הציגו תמונה שונה לחלוטין מזו שמסרו החברים בחקירתם הראשונית, והפריכו לחלוטין את טענתם כי שהו באזור פארק הירקון בזמן האירוע. הגילוי החדש הדליק נורות אזהרות אדומות אצל חוקרי המשטרה, אשר הבינו כי גרסת החברים אינה מתיישבת עם המציאות בשטח.

בעקבות הסתירות המהותיות שהתגלו, זימנה המשטרה בדחיפות לחקירה נוספת את אחד מחבריו של דיין שבילה עמו בליל היעלמותו. החוקרים מנסים להבין מה בדיוק התרחש באותן שעות קריטיות ומודוע נמסרו נתונים שאינם מדויקים. נכון לשעה זו, החבר נמצא בחדר החקירות ומתוחקר ממושכות, כאשר במשטרה טרם התקבלה החלטה סופית אם לבקש מאוחר יותר את הארכת מעצרו בבית המשפט.

במקביל לסימני השאלה סביב החבר הנחקר, מתברר כי חבר נוסף שהיה חלק מהחבורה שיצאה לבלות באותו הלילה, נעלם אף הוא ועד כה לא עלה בידי כוחות הביטחון והחוקרים לאתר את מיקומו. היעלמותו של החבר השני רק מגבירה את המסתורין סביב הפרשה, ומחזקת את החשד כי בלילה הזה אירע אירוע חמור בהרבה מכפי שדווח בתחילה.

בתוך כך, מידע חדש שנבדק בידי כוחות המשטרה מעלה כי אלדר דיין נראה לאחרונה ביום שישי בבוקר כשהוא שוהה בפיצוצייה בעיר פתח תקווה. מידע זה משנה את מפת הדרכים של החקירה, והחוקרים משקיעים מאמצים כבירים כדי להתחקות אחר מצלמות נוספות באזור תחנת הדלק והפיצוצייה בפתח תקווה, בניסיון להבין לאן פנה דיין מאותה נקודה ואת מי פגש שם.

אימו של הצעיר הנעדר, שילת נעים, הגיעה במיוחד מביתה באילת לתחנת המשטרה במרכז כדי מקרוב לעקוב אחר קצב התקדמות החקירה והחיפושים. האם הביעה כאב עצום ותסכול רב נוכח התנהלות החברים שהיו עם בנה: "היו איתו שני חברים שיצאו איתו לבלות, אחד נעלם ולא מוצאים אותו, והשני מסר גרסאות סותרות. איך חברים שיצאו איתו יכולים לחזור הביתה ולישון בשקט מבלי שהחבר שיצא איתם חזר? איך זה הגיוני?" - היא צוטטה ב-N12.

האם נשברה בבכי והוסיפה מילים מזעזעות הלוכדות את החרדה העמוקה שבה שרויה המשפחה מאז יום שישי: "אני מקווה מאוד שהחקירה תוביל למשהו כי אני מאבדת את עצמי. אני לא יודעת מה איתו, מה הוא אכל או שתה, ואם הוא בכלל בחיים. אני לא יודעת את נפשי ואני רק בוכה". מתוך המצוקה הקשה פנתה האם בבקשה נרגשת אל כלל הציבור בישראל להתגייס ולמסור כל מידע, אפילו הקטן ביותר, שיוכל להביא לקצה חוט.

כוחות משטרה גדולים, יחד עם מתנדבים, יחידות כלבנים וגורמי סריקה נוספים, ממשיכים לערוך חיפושים נרחבים וסריקות שטח באזורים שונים במרכז הארץ. החקירה נמצאת כעת בשיאה, כאשר במשטרה מעריכים כי שעות אלו הן קריטיות להבנת מפת האירועים ולהתרת התעלומה סביב גורלו של אלדר דיין.