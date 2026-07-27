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תאונת דרכים קטלנית וקשה התרחשה היום (שני) בשעות אחר הצהרים בכביש 5504, במקטע הסמוך לקיבוץ ניר אליהו שבשרון, כאשר רכב פרטי התנגש בעוצמה רבה באוטובוס. בתאונה נהרג נהג הרכב, צעיר כבן 18.

הדיווח הראשוני על התאונה הקשה התקבל לקראת השעה שש וחצי, ובעקבותיו הוקפצו במהירות לזירה כוחות הצלה וחירום רחבים, בהם צוותי חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א, לוחמי אש מתחנת הכבאות האזורית ומתנדבי ארגון זק"א. עם הגעת כוחות ההצלה לזירת התאונה, נחשף מחזה קשה של רכב פרטי שנפגע בצורה קשה מאוד כתוצאה מעוצמת ההתנגשות באוטובוס. בתוך הרכב היה כלוא הנהג, צעיר כבן 18, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה ואנושה. לוחמי האש החלו מיד בפעולות חילוץ מורכבות באמצעות ציוד ייעודי על מנת להוציא את הצעיר מבין הריסות הרכב, בעוד צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי תוך כדי החילוץ.

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

למרות המאמצים כבירים של צוותי הרפואה בשטח, הפציעות מהן סבל הצעיר היו קשות ביותר. לאחר שחולץ מהרכב, נאלצו הפרמדיקים יחד עם צוותי זק"א לקבוע את מותו בזירת התאונה.

במקביל, נוסע נוסף שנכח ברכב פונה במצב קשה לבית החולים. נהג האוטובוס שהיה מעורב בתאונה ונפגע באורח קל, קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום ופונה לאחר מכן על ידי צוותי מד"א להמשך בדיקות וטיפול במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא.

כוחות משטרה ובוחני תנועה של משטרת ישראל הגיעו לזירה בכביש 5504, חסמו את המקטע לתנועה והחלו באיסוף ממצאים ועדויות כדי לבחון את נסיבות התאונה הקטלנית והגורמים שהובילו להתנגשות בין הרכב הפרטי לאוטובוס.

שמעון יומטוביאן, עמית לוין ויוסף שלום מלאכי חובשי איחוד הצלה מסרו: "למרבה הצער נקבע מותו של נהג הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. נוסע נוסף מהרכב כבן 18 נפצע באורח קשה והענקנו לו סיוע רפואי בזירה, לאחר מכן הוא פונה לבית החולים בלינסון. כמו כן נהג האוטובוס שנפצע באורח קל פונה לבית החולים מאיר".

פראמדיק מד"א נועם טורם וחובש מיחידת האופנועים של מד"א אביחי פנחסי סיפרו: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה במעורבות רכב ואוטובוס. כשהגענו למקום התאונה הבחנו בשלושה פצועים, בהם צעיר כבן 18 כשהוא מחוסר הכרה ולכוד ברכבו. תוך פעולות החילוץ ביצענו הערכה רפואית של מצבו, כשבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו עקב פציעתו הקשה. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנוסע נוסף מהרכב, צעיר כבן 18 עם חבלות בראש ובגפיים, ולנהג האוטובוס. תוך המשך הטיפול פינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קשה וקל".