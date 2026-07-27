יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חגג אתמול את יום הולדתו ה-35 בארוחת ערב משפחתית מצומצמת, הרחק מעיני התקשורת והציבור. לפי הדיווח היום (שני) ב'וואלה', החגיגה הפרטית התקיימה בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה, האח והבן הנוסף אבנר, ומעגל קטן של חברים קרובים.

במהלך הארוחה קם ראש הממשלה, לפי הדיווח, לברך את בנו לרגל הגיעו לגיל 35. עם סיום דברי הברכה השניים חיבקו זה את זה בחמימות, בעוד בני המשפחה והאורחים מחאו כפיים ממושכות. האירוע השקט נשמר בדיסקרטיות מלאה, ולא היה מגיע לידיעת הציבור אלמלא תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות על ידי איש העסקים היהודי אמריקני איזיק נקש, שנמנה עם האורחים המצומצמם באירוע.

נקש תיעד את רגע הברכה המשפחתי באירוע. נקש העלה לרשת החברתית אינסטגרם סרטון קצר של הברכה, ובהמשך גם תמונה מתוך שיחה פרטית שניהל עם ראש הממשלה במהלך הערב. בתיעוד נראה נקש כשהוא אומר לנתניהו בחיוך כי הוא יודע עליו הכל, בעוד ראש הממשלה אינו יודע עליו דבר - שיחה שהסתיימה בחיוכים הדדיים ובאווירה נינוחה.

לתיעוד צירף איש העסקים אימוג'י של עז, רמז למונח הלועזי הרווח "GOAT" (Greatest Of All Time - "הגדול מכולם"), כמחווה לראש הממשלה. נקש, שמוכר כתומך של נתניהו, בחר לשתף את הרגעים האישיים הללו עם עוקביו ברשת.