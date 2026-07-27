לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות דונלד טראמפ בבית הלבן, ובצל חוסר הוודאות סביב המערכה מול איראןמטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא בצהריים (שני) לוושינגטון. באופן חריג, נתניהו לא מסר הצהרה עם המראתו.

באתר מעקב הטיסות Flightradar24 הופיע מטוס "כנף ציון" באוויר בשעה 13:00. הוא המריא מבסיס נבטים, ולא עצר בנתב"ג. באופן חסר תקדים, הלשכה לא מסרה מראש את שעת ההמראה מישראל או את מועד הנחיתה הצפוי בארה"ב, וגם לא פירטה מאיפה ההמראה.

נתניהו צפוי להיפגש מחר בשעה 18:00 עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הנושא המרכזי בפגישה יהיה כמובן איראן, נתניהו מתכוון להציג לטראמפ מידע מודיעיני עדכני על ניסיונותיה של איראן לשקם את תוכנית הגרעין ואת מערך הטילים הבליסטיים שלה, ולהטמין יכולות אסטרטגיות בעומק האדמה.

על פי התדרוכים, ראש הממשלה מבקש להימנע מהרושם שהוא מגיע לוושינגטון כדי לדחוף את טראמפ למלחמה נוספת. הוא צפוי לנסות ליישר קו עם הנשיא בנוגע לצעדים הצבאיים והמדיניים הבאים, ולהבהיר כי המטרה מבחינת ישראל היא למנוע מאיראן נשק גרעיני - ולא בהכרח להביא מיד לחידוש התקיפות.

לצד הסוגיה האיראנית, השניים צפויים לדון גם במלחמה ברצועת עזה ובהתפתחויות מול סעודיה, סוריה, לבנון וטורקיה.