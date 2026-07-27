כיכר השבת
הביקור יוצא לדרך

בחשאי וללא הצהרה לתקשורת: נתניהו המריא לביקור בארה"ב מהבסיס הדרומי

ראש הממשלה נתניהו המריא לפני שעה קלה לווושינגטון במטוס "כנף ציון" שם צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ ולהשתתף בהלוויתו של לינדזי גרהאם | נתניהו המריא מבסיס נבטים, ולא עצר בנתב"ג | באופן חריג, נתניהו לא מסר הצהרה לתקשורת טרם ההמראה (מדיני)

נתניהו בעליה למטוס, בדרך לוושינגטון | ארכיון (צילום: אבי אוחיון / לע״מ)

לקראת פגישתו מחר עם נשיא ארצות דונלד טראמפ בבית הלבן, ובצל חוסר הוודאות סביב המערכה מול איראןמטוסו של ראש הממשלה המריא בצהריים (שני) לוושינגטון. באופן חריג, נתניהו לא מסר הצהרה עם המראתו.

באתר מעקב הטיסות Flightradar24 הופיע מטוס "כנף ציון" באוויר בשעה 13:00. הוא המריא מבסיס נבטים, ולא עצר בנתב"ג. באופן חסר תקדים, הלשכה לא מסרה מראש את שעת ההמראה מישראל או את מועד הנחיתה הצפוי בארה"ב, וגם לא פירטה מאיפה ההמראה.

נתניהו צפוי להיפגש מחר בשעה 18:00 עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הנושא המרכזי בפגישה יהיה כמובן , נתניהו מתכוון להציג ל מידע מודיעיני עדכני על ניסיונותיה של איראן לשקם את תוכנית הגרעין ואת מערך הטילים הבליסטיים שלה, ולהטמין יכולות אסטרטגיות בעומק האדמה.

על פי התדרוכים, ראש הממשלה מבקש להימנע מהרושם שהוא מגיע לוושינגטון כדי לדחוף את טראמפ למלחמה נוספת. הוא צפוי לנסות ליישר קו עם הנשיא בנוגע לצעדים הצבאיים והמדיניים הבאים, ולהבהיר כי המטרה מבחינת ישראל היא למנוע מאיראן נשק גרעיני - ולא בהכרח להביא מיד לחידוש התקיפות.

לצד הסוגיה האיראנית, השניים צפויים לדון גם במלחמה ברצועת עזה ובהתפתחויות מול סעודיה, סוריה, לבנון וטורקיה.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפהבית הלבן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר