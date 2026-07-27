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עם רעייתו בפתח המטוס

נתניהו בהצרה לפני הטיסה: "אנחנו בזמנים מורכבים, צריך לפעול בנחישות" | צפו

לשכת ראש הממשלה פרסמה הצהרה מצולמת שנשא נתניהו לפני המראתו לביקור בוושינגטון | נתניהו אמר: ״אדון עם הנשיא טראמפ בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. המטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו״ (מדיני)

נתניהו בהצהרה בפתח המטוס
נתניהו בהצהרה בפתח המטוס| צילום: צילום: וידאו: איתי בית-און/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

בהצהרה מצולמת וקצרה שנשא לפני המראתו היום (שני) לביקור בוושינגטון, אמר ראש הממשלה כי הוא ידון עם בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. לדבריו, "המטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו".

נתניהו אמר: ״אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו הנשיא דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו, יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה אבל זו גם אחריות גדולה".

נתניהו הוסיף: "מניסיוני כראש ממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, ובראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו".

לדבריו, "אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה - להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו".

עוד אמר נתניהו: "אני יוצא גם למטרה נוספת: לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל - לינדזי גרהאם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל״.

כפי שדיווחנו, מטוסו של נתניהו המריא לוושינגטון תחת מעטה חריג של חשאיות שהטילה לשכתו על פרטי הטיסה. באופן חסר תקדים, הלשכה לא מסרה מראש את שעת ההמראה מישראל או את מועד הנחיתה הצפוי בארה"ב, וגם לא פירטה מאיפה ההמראה.

בנימין נתניהודונלד טראמפביקור מדיניכנף ציון

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