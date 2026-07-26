7 דקות מאיראן: הסג'יל המאיים ואגרוף המחץ של ישראל

איראן חושפת את אחד מטילי הקצה המתקדמים והמהירים בארסנל שלה, המונע בדלק מוצק ומסוגל לחצות את המרחק לעבר ישראל בתוך דקות ספורות בלבד. למרות האיום החסר תקדים והמהירות ההיפרסונית, מערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל ערוך לתת מענה מבצעי מלא.

שבע דקות. זה כל הזמן שעובר מרגע שבו משגר תת-קרקעי באיראן משחרר לחלל האוויר את אחד הטילים האימתניים והקטלניים ביותר במזרח התיכון ועד שהוא פוגע במטרה בשטח ישראל. מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית שמשנה ברגע אחד את משוואת ההרתעה האזורית ומציבה את העורף הישראלי בפני אתגר חסר תקדים.

על פי נתונים ראשונים שנחשפו בסקירות המקצועיות של מכוני המחקר הביטחוניים ופורסמו לראשונה בגופים מקצועיים זרים, הטיל הבליסטי הדו-שלבי "סג'יל" (Sejjil) מביא עימו בשורה טכנולוגית מאיימת במיוחד: בניגוד לטילים מבוססי דלק נוזלי המחייבים שעות של הכנה ותדלוק וחושפים אותם לתקיפות מנע, הסג'יל מונע בדלק מוצק ומאוחסן כשהוא מוכן לשיגור מיידי בתוך דקות בודדות מתוך ערי טילים תת-קרקעיים.

המהירות ההיפרסונית והאתגר המבצעי

הטיל מחזיק בטווח מבצעי עצום של כ-2,000 עד 2,500 קילומטרים, המכסה בקלות את כל שטחה של מדינת ישראל. הוא נוסק למהירויות היפרסוניות של מאך 8 עד 10, ונושא ראש נפץ כבד במשקל של עד טון שלם. בגרסאותיו המתקדמות (סג'יל-2), הוא מצויד בכנפוני הנחיה המעניקים לו דיוק פגיעה יוצא דופן של פחות מעשרות מטרים, לצד יכולת תמרון בגבהים שהעניקה לו את הכינוי המאיים "הטיל הרוקד".

השימוש בו נעשה לעיתים קרובות כחלק ממטחים מעורבים יחד עם כטב"מים וטילים נוספים דוגמת 'ח'ייבר שקאן', במטרה ברורה להעמיס על מערכות ההגנה האווירית ולשבש את יכולות היירוט.

התשובה של ישראל: חומת מגן בחלל

למרות האיום המורכב, ישראל אינה נותרת חסרת אונים. מערך ההגנה הרב-שכבתי שנבנה לאורך עשורים מספק מענה מדויק וישיר:

חץ 3 (Arrow 3): השכבה המרכזית והמתקדמת ביותר, המיועדת ליירט טילים בליסטיים ארוכי טווח עוד מחוץ לאטמוספירה בחלל, הרחק משטח המדינה ולמנוע נזק משני.

חץ 2 (Arrow 2): מספק שכבת הגנה נוספת המיירטת טילים בשלבים גבוהים בתוך האטמוספירה.

רשת גילוי מתקדמת: מערכות מכ"ם מתקדמות ("אורן ירוק" ו"אורן אדיר") בשיתוף פעולה וסנכרון מלא עם לוויינים אמריקאיים, המזהות את השיגור מיד עם יציאתו מהמשגר ומספקות התרעה מדויקת.

בעוד שהאיראנים ממשיכים לאתגר את מערכות ההגנה, ישראל הוכיחה פעם אחר פעם יכולת יירוט מוצלחת, מדויקת וחסרת פשרות מול האיומים המתקדמים ביותר בזירה.