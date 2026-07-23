המראת המטוסים לתקיפות ( צילום: דובר צה"ל )

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד רמז היום (חמישי) על אפשרות של הסלמה צבאית מיידית מול איראן, והעריך כי מתקפה ישראלית עשויה לצאת לפועל כבר בימים הקרובים, ואולי אף במהלך סוף השבוע הקרוב.

הדברים נאמרו במהלך תוכנית "האולפן הפתוח" בערוץ 14, כאשר חבר הכנסת התייחס להתפתחויות המדיניות והביטחוניות ולאפשרות של תקיפה נגד מתקני הגרעין באיראן. במהלך דבריו אמר סעדה: "להפך, הוא עומד על עניין הגרעין. וכולנו יודעים שאנחנו לקראת מתקפה באיראן, אולי אפילו בסוף השבוע, אלו הערכות". בהמשך התייחס גם למערכת היחסים עם הממשל האמריקני ולמהלכים האזוריים, תוך שהוא משבח את שיתוף הפעולה האסטרטגי. מיד לאחר שאמר את הדברים, מיהר חבר הכנסת לסייג את עצמו והדגיש כי אין מדובר במידע מסווג או בהודעה רשמית שקיבל, אלא בהערכות אישיות וציבוריות בלבד. למרות ההסתייגות המהירה, דבריו של חבר כנסת ממפלגת השלטון יצרו הד תקשורתי נרחב, בפרט לנוכח העובדה שהם נאמרים בתקופה רגישה ומתוחה במיוחד מבחינה ביטחונית. הבוקר שאחרי - ומלכות בית דוד: כך נראית ירושלים של שנת ה' אלפים ת"ת ישראל גראדווהל | 17:20 רוצה נקמה: מנהיג בקהילה היהודית באיראן קורא לחסל את טראמפ ונתניהו חזקי שטרן | 15:28 ימים של דריכות שיא אמירותיו של סעדה מגיעות על רקע ימים של דריכות שיא במערכת הביטחון בישראל ובארצות הברית. בחודשים האחרונים נערך צה"ל למגוון רחב של תרחישים בזירה האיראנית, כאשר גורמים ביטחוניים מעריכים כי הצבא ערוך למעבר מהיר מאוד ללחימה בעוצמה גבוהה במידה והנסיבות המבצעיות והמדיניות ידרשו זאת. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים בשעות הלילה סבב תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן. זוהי הלילה ה-12 ברציפות שבו פועלים האמריקנים התקפית נגד הרפובליקה האסלאמית, במסגרת מערכה רחבת היקף שמטרתה לשחוק את יכולותיה הצבאיות של טהראן.

( צילום: סנטקום )

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, התקיפה כללה יכולות ימיות מתקדמות, מתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. במקביל, למעלה מ-50 אלף חיילים אמריקנים דרוכים באזור.

בנוסף, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר כי איראן מבקשת מדי יום לעשות עסקה עם ארה"ב, אך ממשיכה לשנות את עמדותיה ולהתהפך, מה שמונע התקדמות אמיתית. "איראן מתחננת מדי יום לעשות עסקה עם ארצות הברית", מסר רוביו בהצהרה חריפה. "אך הדילמה המרכזית היא שהם כל הזמן משנים את דעותיהם ומתהפכים ולא מוכנים להגיע לעסקה".

ההשלכות המקומיות

על רקע המתיחות הגוברת, ראש עיר רמת גן כרמל שאמה הכהן הורה היום לפתוח את כל המקלטים בעיר. הצעד מגיע כאשר המתיחות במזרח התיכון מגיעה לשיאים חדשים. בעיריית רמת גן הבהירו כי בשלב זה אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ופתיחת המקלטים מתבצעת כמשנה בטיחות וזהירות בלבד.

לצד הדריכות הגבוהה והערכות המצב המתקיימות באופן רציף, יצוין כי עד כה לא פורסמה כל הודעה רשמית או אימות מצד גורמים מוסמכים בירושלים או בוושינגטון על החלטה לפתוח במהלומה צבאית נרחבת בימים הקרובים, וההערכות במערכת הפוליטית הן כי מדובר בהתבטאות שאינה נשענת על סודות כמוסים אלא על התחושה הציבורית והמתיחות שבאוויר.