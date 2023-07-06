שרי הקבינט המדיני-ביטחוני החליטו בשבוע שעבר על החלפת כל חברי הוועדה המייעצת לאבטחת סמלי השלטון ובהם - משפחת נתניהו. יו"ר הוועדה שמונה בתקופת כהונתו של נפתלי בנט יוחלף. בסביבת ראש הממשלה מגיבים: "כל ממשלה נבחרת בוחרת את חברי הוועדה" (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה ובניו יאיר ואבנר, עלו לבקר במוצאי שבת בקברו של סא"ל יונתן (יוני) נתניהו ז"ל. המשפחה ציינה 35 שנים לנפילתו במבצע לשחרור החטופים באנטבה עליו פיקד, התייחדה עם זכרו והדליקה נר זיכרון. "ביום הזיכרון העם כולו מתאחד", אמר נתניהו (בארץ)