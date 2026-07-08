יאיר נתניהו החליף את שמו

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, אינו נושא עוד את שם משפחתו המפורסם במרשמי המס הרשמיים. כך לפי דיווח היום (רביעי) של אורי משגב ב'הארץ', על בסיס מסמכים רשמיים שהגיעו לידי 'הארץ'. במקום זאת, הוא רשום תחת השם 'יונתן הון' - שינוי זהות חוקי שנעשה תחת אותו מספר תעודת זהות.

על פי המסמכים, הכתובת הרשומה במערכות היא 'בלפור 0' - כתובת פיקטיבית שמעוררת תהיות. החוק הישראלי מחייב את נתניהו הבן להישאר עם שמו החדש למשך שבע השנים הבאות לפחות, בהתאם למגבלות המחמירות של משרד הפנים בנושא החלפת שמות.

מאחורי הקלעים של שינוי השם, מתברר לפי הדיווח ב'הארץ' כי 'יונתן הון' החדש רשום בביטוח הלאומי וברשות המיסים כעוסק עצמאי בענף הפרסום. זאת במקביל לחברה למתן הרצאות שפתח ורשם במדינת קונטיקט בעת ששהה בפלורידה, שם הוא מתגורר בשנים האחרונות.

עוד דווח בהארץ כי הבחירה במילה 'הון' אינה מקרית. השם מחזיר את הגולשים אל שורשיה של אם המשפחה, שרה נתניהו - זהו שם המשפחה המקורי של אביה, שמואל בן ארצי, בטרם עבר עיברות. יאיר עצמו כבר בדק את השטח בעבר כשהשתמש בכינוי 'יאיר הון' כזהות בדויה ברשתות החברתיות, אך כעת מדובר בצעד רשמי לחלוטין.

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מסתבר שחציית הקווים הבירוקרטית הזו היא כמעט מסורת משפחתית. אחיו, אבנר נתניהו, פעל בצורה זהה לחלוטין לפני כחמש שנים כאשר שינה את שמו ל'אבי סגל' - על שם משפחתה המקורי של סבתו צילה, אימו של בנימין נתניהו, לפני נישואיה. תחת השם המוסווה הזה, רכש אבנר במזומן דירה באוקספורד שבאנגליה בשווי של חצי מיליון פאונד, נכס שהועמד מאז במהירות למכירה.

גם אביהם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, החליף את שמו בשנות השמונים ל'בן ניתאי' במהלך שהותו בארצות הברית. צעד זה נומק על ידו בשעתו כניסיון למצוא שם קליט יותר עבור הציבור האמריקאי אצלו תכנן להשתקע.