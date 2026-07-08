חוף נפרד בלי הפרדה: עיריית הרצליה עוררה סערה

הוועדה המיוחדת לפניות הציבור בכנסת, קיימה היום (רביעי) דיון סביב הפעלת החוף הנפרד בהרצליה, בעקבות טענות לאפליה של הציבור הדתי, המסורתי והחרדי בעיר.

במוקד הדיון עמדה החלטת עיריית הרצליה להפעיל את החוף הנפרד במשך שלושה חודשים בלבד, בין 1 ביוני ל־31 באוגוסט, בעוד חופי הרחצה האחרים בעיר פתוחים במשך כחצי שנה.

הדיון התקיים בעקבות פנייה שהגיעה לוועדה ולפיה קיים פער משמעותי בין תקופת פעילות החוף הנפרד לבין יתר חופי העיר. בעיריית הרצליה בחרו שלא לשלוח נציג לדיון.

״רק בהרצליה יש הבדל״

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ברק פוטולסקי, מפקח חופי רחצה במשרד הפנים, אמר בדיון כי לרשויות המקומיות קיימת סמכות לקבוע את מועדי הפעלת החופים הנפרדים, אך ציין כי המצב בהרצליה חריג ביחס ליתר הארץ.

לדבריו, ״רק בהרצליה יש הבדל בין חודשי פעילות החוף הנפרד לבין חודשי פעילות שאר החופים״. הוא ציין כי בתל אביב החוף הנפרד פתוח לאורך כל השנה ובאשדוד במשך שמונה עד תשעה חודשים.

חבר מועצת העיר הרצליה רפי קדושים סיפר כי הגיש בשנים האחרונות שלוש הצעות לסדר להרחבת תקופת פעילות החוף הנפרד, אך כולן נדחו.

לדבריו, שמונת חופי העיר, ובהם החופים המכונים חוף הנכים וחוף הכלבים, פועלים במשך כחצי שנה, בעוד החוף הנפרד מופעל במתכונת הפרדה במשך שלושה חודשים בלבד.

קדושים טען בנוסף כי שירותי ההצלה בחוף מתקיימים במשך כחצי שנה, וכי למעשה נדרשת רק אכיפת ההפרדה בין גברים לנשים לאורך יתר עונת הרחצה. עוד טען כי רצועת החוף הנפרד קוצרה מכ־600 מטרים ל־160 מטרים בלבד.

העירייה: ״לא קיים ביקוש משמעותי״

בעייריה טענו כי בעבר הופעל החוף הנפרד רק בחודשים יולי ואוגוסט, ולפני כשנתיים הוקדמה פתיחתו לחודש יוני, בהתחשב במאפייני הציבור החרדי ובמועדי חופשת הקיץ בעולם הישיבות.

לטענת העירייה, בדיקות שנערכו העלו כי ״לא קיים ביקוש משמעותי להפעלת החוף הנפרד במועד מוקדם יותר״. בעירייה הוסיפו כי במערכת פניות הציבור תועדה פנייה אחת בלבד בנושא במהלך שלוש השנים האחרונות.

מנכ״ל ארגון בצלמו, שי גליק, טען בדיון כי לצד תקופת הפעילות המקוצרת, החוף הנפרד אינו מונגש כראוי לבעלי מוגבלויות. לדבריו, עיריית הרצליה מתעלמת מצורכי הציבור הדתי, המסורתי והחרדי.

יו״ר הוועדה, ח״כ אושר שקלים, מתח ביקורת חריפה על החלטת העירייה ועל היעדר נציג מטעמה מהדיון.

״יש כאן בעיה קשה של אפליה כלפי הציבור הדתי, המסורתי והחרדי״, אמר שקלים. לדבריו, בכוונתו לפנות לשר הפנים ולשלטון המקומי ולדרוש את התערבותם בנושא.

״אני קורא לראש עיריית הרצליה לשקול מחדש את ההחלטה. עיריית הרצליה צריכה להעניק שירות שוויוני לכולם. אני מתכוון להיאבק בהחלטה בכל הכלים שעומדים לרשותי״, סיכם.