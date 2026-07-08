כיכר השבת
פשיטה על משרדי החברה

אברכים ששיעבדו דירות גילו שנעקצו במאות מיליוני שקלים

הרשות לניירות ערך חוקרת חשד לגיוס מאות מיליוני שקלים ממשקיעים חרדים להשקעה במכרה זהב באתיופיה | החשדות, הממצאים והפרטים המלאים (בארץ)

5תגובות
אילוסטרציה (צילום: נתי שוחט\פלאש90)

חקירת רשות ניירות ערך נגד חברת השקעות שעקצה לפי החשד אברכים רבים הפכה היום (רביעי) לגלויה.

לפי הפרסום של הכתב סימי ספולטר באתר 'דה מרקר', חוקרי הרשות עיכבו את בעל החברה לחקירה ופשטו על משרדי החברה, כחצי שנה לאחר שהרשות פרסמה אזהרה חריגה לציבור בנוגע לפעילות גיוס המשקיעים שלה.

במרכז הפרשה עומד חשד לגיוס מאות מיליוני שקלים, בעיקר ממשקיעים חרדים, לצורך השקעה לכאורה במכרה זהב באתיופיה.

לפי הדיווח ב'דה מרקר', היקף הכספים שגויס עשוי להגיע לכ-250 מיליון שקל, כאשר לחלק מהמשקיעים הוצעו תשואות גבוהות והם אף נטלו הלוואות ושיעבדו דירות לצורך ההשקעה.

הרשות בודקת חשדות בנוגע לאופן גיוס הכספים, להצגת שווי המיזם ולשאלה האם כספים ממשקיעים חדשים שימשו לתשלום התחייבויות למשקיעים קודמים. בינואר הזהירה הרשות מפני השקעות שאינן מפוקחות ומגיוסים ללא תשקיף מאושר.

הונאהאתיופיהכספיםעקיצההרשות לניירות ערך

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4
לצערי , האברכים מתחייבים לסכומי עתק עבור נישואי הבנות שלהם. סכומים שאין להם מאיפה לגרד אותם . אז מנסים השקעות מפוקפקות. כואב הלב. עד מתי?
אברך ל- 10 בנות
3
חבל שלא שאלו אותי, הייתי מכיר להם חבר שלי, הוא נסיך ניגרי...
רק לא ג ושס
חחחחההה אני בטוח שיהיו כמה שיצרו איתך קשר.
סמוטי הממצב
2
למה רשויות הפיקוח התרשלו כל כך הרבה חודשים , למה לא עצרו אותם לפני כן .
גאון גדול
1
למה לא עושים שכל עיסקא עם שוק ההון תהיה באישור של הרשות לניירות ערך אוגורמי הפיקוח ? ושזה יהיה אישור מחייב.. עם אחריות...
ישראל

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