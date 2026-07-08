אברכים ששיעבדו דירות גילו שנעקצו במאות מיליוני שקלים

חקירת רשות ניירות ערך נגד חברת השקעות שעקצה לפי החשד אברכים רבים הפכה היום (רביעי) לגלויה.

לפי הפרסום של הכתב סימי ספולטר באתר 'דה מרקר', חוקרי הרשות עיכבו את בעל החברה לחקירה ופשטו על משרדי החברה, כחצי שנה לאחר שהרשות פרסמה אזהרה חריגה לציבור בנוגע לפעילות גיוס המשקיעים שלה.

במרכז הפרשה עומד חשד לגיוס מאות מיליוני שקלים, בעיקר ממשקיעים חרדים, לצורך השקעה לכאורה במכרה זהב באתיופיה.

לפי הדיווח ב'דה מרקר', היקף הכספים שגויס עשוי להגיע לכ-250 מיליון שקל, כאשר לחלק מהמשקיעים הוצעו תשואות גבוהות והם אף נטלו הלוואות ושיעבדו דירות לצורך ההשקעה.

הרשות בודקת חשדות בנוגע לאופן גיוס הכספים, להצגת שווי המיזם ולשאלה האם כספים ממשקיעים חדשים שימשו לתשלום התחייבויות למשקיעים קודמים. בינואר הזהירה הרשות מפני השקעות שאינן מפוקחות ומגיוסים ללא תשקיף מאושר.