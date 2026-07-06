"שופט שמאלני": הבקשה של מרדכי דוד נדחתה, ישלם אלפי שקלים

סגן נשיא בית משפט השלום בתל אביב-יפו, השופט טל חבקין, דחה היום (שני) מכל וכל את הבקשה לפסילתו מלדון בתיק ההטרדה המאיימת המתנהל בין עדת המפתח במשפט נתניהו הדס קליין לבין מרדכי דוד.

לצד דחיית הבקשה, השופט חבקין לא חסך את שבט ביקורתו, והשית על דוד תשלום הוצאות משפט משמעותיות בסך 4,000 שקלים לטובת אוצר המדינה.

בהחלטתו הדגיש השופט כי הטעם לפסיקת הוצאות בהליך מעין זה אינו מצוי רק בהפסד ובהוצאות שנגרמו לצד האחר, אלא נובע גם מהעובדה כי בקשה לפסילת שופט מטילה רכב כבד במערכת השיפוטית כולה. לדבריו, אילו לא הייתה הצדקה לבקשת הפסילה, יצא שכרו של בעל הדין היחיד בהפסדה של המערכת השיפוטית כולה ובערעור אמון הציבור בה, ועל כן ראוי שמי שעושה כן יישא בעלויות המלאות בפועל.

הרקע החל כאשר מרדכי דוד הטיח האשמות קשות כלפי השופט חבקין שדן בתיקו, בטענה כי מדובר בשופט בעל נטיות פוליטיות שמאליות וכי יש לפסול אותו לאלתר מהמשך ניהול ההליך. בעקבות כך, עורך דינו של דוד, עו"ד יורם שפטל, הגיש בקשה רשמית לפסילת סגן הנשיא מלדון בתיק, תוך שהוא טוען באופן נחרץ כי השופט חבקין מפגין הטיה קשה וחד-צדדית נגד מרדכי דוד, ואף מתנהג במהלך הדיונים באולם "כמו התובע" ולא כגורם שיפוטי אובייקטיבי ומאוזן.

מנגד, ב"מערך עוטף עצורים" המלווים את הדס קליין בהליך המשפטי לקבלת צו מניעת ההטרדה המאיימת, הציגו תמונה הפוכה לחלוטין של המתרחש בין כותלי בית המשפט. עו"ד גונן בן יצחק, המייצג את קליין, תקף בחריפות את התנהלות ההגנה וטען כי הדיון בבית משפט השלום התאפיין בהתנהגות מחפירה ומזלזלת מצדם של עורכי הדין יורם שפטל ומלול גז.

לדבריו, בית המשפט ניסה לגזור גזירה שווה על שני הצדדים ודרש שוב ושוב לחדול מהפרעות ומקריאות ביניים מאחר שהדיון מוקלט ומתומלל כחוק, אך עורכי הדין של דוד בחרו לזלזל בהנחיות אלו פעם אחר פעם, עד שהשופט נאלץ להזהירם בחיוב בהוצאות אישיות. בן יצחק הוסיף והאשים כי עו"ד שפטל מנסה באופן מכוון להפוך תיק אזרחי פשוט של צו הטרדה מאיימת ל"סיבוב נוסף של משפט דמניוק", והביע שביעות רצון מכך שבית המשפט הציב גבולות ברורים ולא איפשר לפוצץ את הדיון.

בעקבות דחיית בקשת הפסילה והטלת הקנס, קבע השופט חבקין כי ההחלטה הסופית והמלאה בבקשה לצו מניעת ההטרדה המאיימת תינתן ביום ראשון, י"ז בתמוז. השופט הסביר כי מועד זה נקבע במיוחד על מנת להעניק למרדכי דוד ולצוות הגנתו שהות מספקת, אם יחפצו בכך, להגיש ערעור על החלטת הפסילה לבית המשפט העליון ואף לעתור לעיכוב ההליכים בתיק. עד אז, המזכירות תמציא את ההחלטה הנוכחית לשני הצדדים ותמתין להמשך הצעדים המשפטיים. כאמור היום ניתנה החלטת השופט.