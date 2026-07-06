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קולות של בחירות?

יאיר גולן מפתיע: זה מה שאני עושה בשבת בלילה

בוועידת "ישראל היום", חשף הפוליטיקאי הלוחמני יאיר גולן צד אישי שנותר עד כה הרחק מאור הזרקורים | מהו המנהג הקבוע של הפוליטיקאי בערב שבת ואיך הוא מגדיר את הקשר שלו ליהדות? (חדשות בארץ)

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן ועידת ישראל היום (צילום: פלאש 90)

במהלך הוועידה השנתית של עיתון "ישראל היום", התקיים שיח פתוח בין העיתונאי עמית סגל לבין אלוף (במיל') ויו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן.

כשהשיחה גלשה לפסים אישיים יותר, שאל סגל את גולן כיצד נראה סוף השבוע שלו, והתשובה של גולן הותירה את סגל, ואת הקהל כולו, מופתעים למדי: "אני כן מקדש כל יום שישי", הצהיר גולן בנחרצות.

התדהמה של סגל הייתה גלויה, והוא אף שאל שוב: "באמת?", וגולן אישר זאת בחיוך.

גולן הסביר כי המעשה נובע מתוך תפיסת עולם עמוקה יותר. הוא ציין כי יש לו "זהות יהודית מגובשת" וכי הוא מגדיר את אמונתו כ"יהדות אנושית". לדבריו, הוא חי עם הזהות הזו בביטחון ובהשלמה מלאה, כשהקידוש בערב שבת מהווה חלק בלתי נפרד מהחיבור שלו למסורת.

לצד החשיפה האישית, גולן ניצל את הבמה כדי להעביר מסרים פוליטיים נוקבים. הוא דיבר על הצורך ב"תיקון המתחיל מאמירת אמת", וטען כי רק האמת תציל את המדינה ממה שהוא מכנה "התמוטטות מוסרית".

הוא אף התייחס לנושאים ביטחוניים רגישים, כמו מינויו של ראש השב"כ, אותו כינה "הליך מופקר". והוסיף: לא ממנים ראש שב״כ סביב שיחה אקראית ברכב. המינוי נעשה מתוך ציפייה שיבלום את החקירה הקטארית ויאפשר מרחב פעולה פוליטי ביהודה ושומרון, ללא אכיפה אפקטיבית מצד השב״כ.

ישראל היוםיאיר גולןהמפלגה הדמוקרטיתקידוששבת קודשמסורת

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