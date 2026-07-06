סליחה, שכחת להרביץ לי: מהגר חטף אלה משוטר, הכה אותו ונמלט 

תיעוד דרמטי שמגיע מרחובות העיר ברמינגהם שבבריטניה, מציג רגעים של אובדן שליטה מוחלט מצד רשויות החוק. בסרטון נראים שני שוטרים בריטים המנסים לעצור חשוד, אך המאבק הפיזי מסלים במהירות לכישלון מבצעי מהדהד.

במהלך העימות, החשוד הפגין כוח רב והצליח לא רק להתנגד למעצר, אלא גם לחטוף את האלה המשטרתית מידיו של אחד השוטרים. בשיאו של האירוע המביך, החשוד השתמש באלה כדי להכות את השוטר שממנו היא נלקחה, ונמלט מהמקום כשהוא מותיר את השוטרים חסרי אונים.

התגובות ברחבי הרשת היו חריפות ותקפו את רמת המוכנות של השוטרים. "אלו אנשי מקצוע? זה נראה כאילו הם צריכים לבלות בחדר הכושר במקום בפאב," נכתב באחת התגובות הפופולריות. גולשים רבים תהו מדוע השוטרים לא עשו שימוש בטייזר או באמנויות לחימה בסיסיות כדי לסיים את האירוע.

חלק מהביקורת הופנתה להשוואה למדינות אחרות, כאשר צופים ציינו כי "במדינות כמו רוסיה או לטביה ואפילו 'ישראל' זה לא היה נגמר ככה". היו מי שטענו כי המשטרה בבריטניה הפכה ל"בלתי קיימת" בשל רמות הפשיעה הגבוהות וחוסר היכולת לאכוף חוק וסדר.