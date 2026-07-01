אחרי המנוסה המשפילה, המשטרה יצאה למבצע אלים וחסר פשרות

השוטרים בהולנד חוזרים בכל הכח ( צילום: רשתות חברתיות )

שעות ספורות לאחר שתועדו רגעים של "אובדן שליטה מוחלט" שבהם כוחות שיטור נאלצו "לנוס על נפשם" מפני המון אלים של מהגרים, המשטרה ההולנדית עברה להתקפה.

התיעוד החדש חושף מציאות שונה לחלוטין מזו שנראתה בשעות המוקדמות של הלילה, אז נדחקו השוטרים לפינה תחת מטר של תקיפות במה שתואר כ"שפל עמוק שבו הסמכות המדינית נסוגה". כוחות המשטרה, מצוידים באלות ובאמצעים לפיזור הפגנות, החלו באכיפה נמרצת נגד המתפרעים, המזוהים כמהגרים מרוקאים מהדור השני והשלישי.

המשטרה חוזרת להשליט סדר - צילום: רשתות חברתיות המשטרה חוזרת להשליט סדר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:59

המהומות, שפרצו לפנות בוקר בעקבות ניצחון נבחרת מרוקו על הולנד במונדיאל, נתקלו הפעם בחומה בצורה. המשטרה ביצעה מעצרים נרחבים של מתפרעים שהפכו את חגיגות האוהדים ל"מפגן של אנרכיה ותוקפנות חסרת רסן".

למרות שחלק מהמתפרעים הצליחו להימלט מהמקום בריצה, המשטרה הצליחה לשים את ידה על רבים מהם ולבלום את הסחף החברתי שאיים על יציבות האזור.

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המראות הקשים שהזכירו לרבים "עולם שלישי" הוחלפו במפגן כוח משטרתי שנועד להשיב את המשילות ואת אמון הציבור ההמום וחסר האונים. כעת, לאחר התיעוד המביש של הנסיגה, המשטרה מבקשת להבהיר כי הריבונות חזרה לרחובות.