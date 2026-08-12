פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מקבלת תפנית דרמטית ומפתיעה: בדיקות מקיפות שביצעו גורמי המשטרה והחקירה בישראל ובחו"ל מעלות אינדיקציות ראשוניות החושפות כי השתיים ככל הנראה לא נחטפו, וכי מתחזק החשד לפיו בחרו לעזוב את המקום מרצונן החופשי תוך תכנון מוקדם ומדוקדק.

לפי הדיווח הערב (רביעי) של כתב Ynet לירן תמרי, במסגרת המאמצים המודיעיניים והטכנולוגיים המשותפים לנציגי המשטרה בארץ ובחו"ל, נבדקת כעת אינדיקציה שלפיה במכשירים הניידים של השתיים בוצעה מחיקה יזמית של נתוני המיקום וההיסטוריה הדיגיטלית. ממצאי החקירה מלמדים כי פעולות אלו החלו להתבצע כבר מספר ימים עוד בטרם אבדו עקבותיהן.

עוד דווח כי בנוסף לפעולות הטכנולוגיות המוקדמות, גורמי החקירה בודקים כעת אינדיקציה משמעותית נוספת לפיה השתיים הצטיידו מראש בסכום כסף נכבד במזומן עוד בטרם היעלמותן. אלמנט זה מחזק את ההערכה כי מדובר בהיערכות מתוכננת מראש ולא באירוע פתאומי או בכפייה.

משטרת וינה: אין אינדיקציה לפלילים

ההערכות החדשות מתיישבות עם ההודעה הרשמית של משטרת וינה, שמסרה כי בשלב זה אין אינדיקציה לביצוע עבירה פלילית בפרשה. דובר המשטרה המקומית הבהיר כי החוקרים אינם מזהים כעת סימנים לחטיפה או לאירוע חבלני, כפי שדווח בעיתון "קרונן צייטונג" באוסטריה.

על פי הדיווחים, נפתחו שורת בירורים מקיפים הכוללים בדיקות רצופות מול בתי החולים באזור, תוך תיאום הדוק ועבודה משותפת עם המשלחת הדיפלומטית והקונסוליה הישראלית. ממצאים מודיעיניים הצביעו על כך שהשתיים, שומרות שבת, נראו לאחרונה במהלך יום השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית בוינה – מתחם הומה הכולל גם פארק ציבורי סמוך.