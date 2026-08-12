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"לא נחטפו"

תפנית דרמטית בחקירה: עקבותיהן של האם ובתה נמחקו מראש, הצטיידו במזומן רב

התפתחות דרמטית בפרשת היעלמות הישראליות בווינה: מבדיקות המשטרה עולה אינדיקציה כי האם ובתה לא נחטפו, אלא ייתכן שעזבו את המקום מרצונן. על פי הממצאים, ימים ספורים לפני היעלמותן בוצעה מחיקה יזמית של נתוני מיקום בטלפונים הניידים שלהן, ונבדק חשד כי הצטיידו מראש בסכום כסף גדול במזומן (בארץ)

63תגובות
מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה (צילום: באדיבות השגרירות)

פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה מקבלת תפנית דרמטית ומפתיעה: בדיקות מקיפות שביצעו גורמי המשטרה והחקירה בישראל ובחו"ל מעלות אינדיקציות ראשוניות החושפות כי השתיים ככל הנראה לא נחטפו, וכי מתחזק החשד לפיו בחרו לעזוב את המקום מרצונן החופשי תוך תכנון מוקדם ומדוקדק.

לפי הדיווח הערב (רביעי) של כתב Ynet לירן תמרי, במסגרת המאמצים המודיעיניים והטכנולוגיים המשותפים לנציגי המשטרה בארץ ובחו"ל, נבדקת כעת אינדיקציה שלפיה במכשירים הניידים של השתיים בוצעה מחיקה יזמית של נתוני המיקום וההיסטוריה הדיגיטלית. ממצאי החקירה מלמדים כי פעולות אלו החלו להתבצע כבר מספר ימים עוד בטרם אבדו עקבותיהן.

עוד דווח כי בנוסף לפעולות הטכנולוגיות המוקדמות, גורמי החקירה בודקים כעת אינדיקציה משמעותית נוספת לפיה השתיים הצטיידו מראש בסכום כסף נכבד במזומן עוד בטרם היעלמותן. אלמנט זה מחזק את ההערכה כי מדובר בהיערכות מתוכננת מראש ולא באירוע פתאומי או בכפייה.

משטרת וינה: אין אינדיקציה לפלילים

ההערכות החדשות מתיישבות עם ההודעה הרשמית של משטרת וינה, שמסרה כי בשלב זה אין אינדיקציה לביצוע עבירה פלילית בפרשה. דובר המשטרה המקומית הבהיר כי החוקרים אינם מזהים כעת סימנים לחטיפה או לאירוע חבלני, כפי שדווח בעיתון "קרונן צייטונג" באוסטריה.

על פי הדיווחים, נפתחו שורת בירורים מקיפים הכוללים בדיקות רצופות מול בתי החולים באזור, תוך תיאום הדוק ועבודה משותפת עם המשלחת הדיפלומטית והקונסוליה הישראלית. ממצאים מודיעיניים הצביעו על כך שהשתיים, שומרות שבת, נראו לאחרונה במהלך יום השבת בסביבת תחנת הרכבת העירונית בוינה – מתחם הומה הכולל גם פארק ציבורי סמוך.

הודעת השגרירות

המפכ"ל: להקצות כל משאב נדרש

לצד הממצאים הדרמטיים, המשטרה ממשיכה להפעיל סביב השעון חפ"קים מיוחדים בישראל ובחו"ל. מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, כינס הערכת מצב מיוחדת ומקיפה שעסקה כולה במאמצים הקדחתניים לאיתורן של השתיים.

בדיון המיוחד השתתפו גורמים בכירים מאוד בסגל הפיקוד של המשטרה, ובהם ראש אגף החקירות והמודיעין, ראש חטיבת המודיעין, נציגי משטרת ישראל הפועלים בחו"ל וכן אנשי חפ"ק המודיעין הפועל במדינה שבה אירעה ההיעלמות. בתום הערכת המצב הנחה המפכ"ל להקצות את כלל המשאבים והאמצעים הנדרשים, ללא מגבלה, לטובת קידום החקירה והאיתור.

במקביל, נציגים נוספים מטעם גופי האכיפה עושים את דרכם לווינה על מנת לתגבר את הצוותים בשטח, לסייע בחקירה ולהביא לפתרון התעלומה. כזכור, השתיים שוחחו עם קרוביהן ביום שישי לפני כניסת השבת ודיווחו שהכל בסדר, אך מאז אבדו עקבותיהן. הדירה בווינה שבה שהו נמצאה ריקה לחלוטין, והשתיים לא התייצבו להמראת טיסת החזרה לארץ.
נעדרחיפושיםאוסטריההיעדרותוינה

63 תגובות

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41
כנראה עוד אחת שהולכת לחסל בנק
בלש
40
תחנת הרכבת רחוקה שני קילומטר מהמקום שבו שהו.הן דתיות,לא הגיוני שהלכו שני קילומטר ברגל עם המזוודות לתחנת רכבת,וגם איך יסעו ברכבת אם הן דתיות? זה לא הגיוני
לי
39
מלי היא ראש אגף תקציבים בבנק ירושלים משמשת גם כיועצת בשוק ההון
מלי

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