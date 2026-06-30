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בחורים עם אופי חזק: המופע המביך של איראן מול ההפסד הצורם

אם אתם מחכים ליום שבו טהראן תרים דגל לבן אחרי חיסול מוצלח או הדחה כואבת, כדאי שתשנו כיוון | ממגרשי הכדורגל ועד למבצעים צבאיים חשאיים, המכונה התעמולתית של טהראן תמיד מגדירה מחדש את מושג ההפסד ומציגה נרטיב שבו הכבוד הלאומי חשוב יותר מהחיים עצמם (חדשות בעולם)

נבחרת איראן פורסת את הדגל לפני המשחק (צילום: מסך)

נבחרת הודחה רשמית מהמשך דרכה בתחרות הכדורגל הבינלאומית. בעוד שהעובדות מצביעות על כך שהנבחרת הודחה, בטהראן מציירים תמונה שונה לחלוטין, שבה המציאות היא רק המלצה.

עיתון ה-"Tehran Times" האיראני בחר בכותרת: "הודחה על הנייר, ניצחה באופי" (Eliminated on Paper, Victorious in Character).

על פי העיתון, ההדחה אינה כישלון מקצועי של השחקנים, אלא תוצאה של "תנאי הכנה יוצאי דופן" וקשיים לוגיסטיים ופוליטיים שליוו את הנבחרת על אדמת צפון אמריקה, כולל קשיים בטיסות ונהלי גבול נוקשים שהשפיעו על הסגל.

בחורים עם אופי - הנבחרת האיראנית "הודחה על הנייר, ניצחה באופי" (צילום: מסך)

הנרטיב של "הפסד שהוא בעצם ניצחון" אינו מוגבל רק למגרש הכדורגל, אלא שזור עמוק באסטרטגיה המדינית של הרפובליקה האסלאמית. העיתון קושר בין "החוסן" שהפגינה הנבחרת לבין המאבק הרחב של המדינה בלחצים חיצוניים: החל מהקמת ועדה לניהול אסטרטגי של מצר הורמוז יחד עם עומאן, ועד לקריאה לכינון "מסגרת ביטחון מקומית" במפרץ הפרסי ללא מעורבות של כוחות זרים.

אפילו נושאים כלכליים ודיפלומטיים, כמו השלמת קידוחי נפט וגז או פגישות הנשיא פזשכיאן עם אייתוללות בקום בנוגע להפשרת נכסים איראניים, מוצגים כחלק מאותו מאמץ להפגין עמידות מול עולם עוין שהשפיעו לרעה על שחקני הנבחרת, שלמרות הכל ניצחו ניצחון אופי מוחץ.

בזמן שההספד חתום וברור, איראן בוחרת להתמקד בנרטיב של התמודדות גאה עם לחצים, תוך שהיא מנסה להפוך את הדחתה מהתחרות למפגן נוסף של עוצמה לכאורה, הרחק מעיני המציאות.

איראןכדורגלמשמרות המהפכהמונדיאלעיתונים

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