אש ביציעים: אלפי גולים איראנים הרימו מפגן עוצמה נגד חמינאי

אלו מול אלה המחאות האיראניות עם תחילת השחק ( צילום: מסך )

משחק הפתיחה של נבחרת איראן בתחרות 2026, שנערך אמש בלוס אנג'לס נגד נבחרת ניו זילנד, הסתיים בדרמה ביציעים ומחוץ לכתלי האצטדיון.

לוס אנג'לס, המשמשת בית לקהילה האיראנית הגדולה ביותר מחוץ לגבולות המדינה, הפכה למוקד של מסירות נפש לאומית עבור גולים שנמלטו מאימת המהפכה האסלאמית. למרות הנחיות נוקשות של מארגת התחרות האוסרות על הנפת סמלים פוליטיים, היציעים נשטפו בדגלי ה"אריה והשמש" – סמלה של איראן טרם השתלטות המשטר הנוכחי ב-1979. רבים מהצופים הגדילו עשות ולבשו חולצות שעליהן תמונותיהם של מפגינים שנרצחו על ידי כוחות הביטחון בטהרן במהלך גלי המחאה האחרונים.

שחקני הנבחרת האיראנית פורסת הדגל של משמרות המפכה - צילום: רשתות חברתיות שחקני הנבחרת האיראנית פורסת הדגל של משמרות המפכה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39

האירוע התקיים בצל תזמון גורלי: בקושי 24 שעות חלפו מאז ההכרזה על הסכם בין איראין וארה"ב המתיחות הביטחונית חלחלה עמוק לתוך המגרש; בעוד חלק מהקהל ניסה להתמקד בעידוד ה"קבוצה מלי" (נבחרת הלאום).

פטריוטים רבים בחרו להפנות עורף לנבחרת המזוהה עם המשטר. היו אף כאלו שעודדו במופגן את נבחרת ניו זילנד או השמיעו קריאות בוז צורמות לעבר שחקני איראן.

"הנבחרת הזו אינה נבחרת העם האיראני," הצהיר פרהד ג'פרגאד, אחד המוחים באצטדיון. מחוץ לאצטדיון "סופי", מאות מפגינים הניפו שלטים וכרזות של הפעיל הפוליטי רזא פהלווי, תוך שהם דורשים את הפלת המשטר המדכא.

איראנים מנפים את הדלג הישן של איראן - צילום: רשתות חברתיות איראנים מנפים את הדלג הישן של איראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

למרות איומים מצד ההתאחדות האיראנית להפסיק את המשחקים אם יונפו דגלים לא רשמיים, והצהרותיה של פיפ"א על איסור לבוש פוליטי, כוחות הביטחון באצטדיון אפשרו לרוב המוחלט של המפגינים להיכנס עם סמלי המחאה.

מחאות האיראניות מחוץ לאצטדיון - צילום: רשתות חברתיות מחאות האיראניות מחוץ לאצטדיון | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

המשחק התקיים כמתוכנן תחת עינו הפקוחה של נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, אך המסר שיצא מלוס אנג'לס היה ברור: העם האיראני בגולה אינו שוכח את אחיו הנתונים תחת עול העריצות, ורואה בכל במה בינלאומית הזדמנות להשמיע את זעקת החופש.