כיכר השבת
מזכר ההבנות עם איראן

טראמפ דוחה: "איראן לא תקבל 300 מיליון דולר, היא הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני"

הנשיא טראמפ דחה בחריפות את הטענות על העברת 300 מיליון דולר לטהראן וטען כי מדובר בפייק ניוז | הנשיא הדגיש: "איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני" | סגן הנשיא ואנס הבהיר: איראן חייבת להפסיק לממן טרור • רה"מ נתניהו הודה כי ישראל לא יודעת מה יש בהסכם החשאי שנחתם עם איראן  (עולם)

הנשיא דונלד טראמפ

נשיא דונלד טראמפ דחה הלילה (בין שני לשלישי) בחריפות את הטענות לפיהן מזכר ההבנות עם יעניק לרפובליקה האסלאמית 300 מיליון דולר ללא תנאי. "איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני!", כתב ברשת החברתית Truth Social.

"כמו כן, הסיפור לפיו ארצות הברית משלמת לאיראן 300 מיליון דולר הוא פייק ניוז!", הוסיף הנשיא האמריקני בהודעתו. ההכחשה מגיעה על רקע ביקורת חריפה בקונגרס האמריקני על ההסכם המתגבש, כאשר חברי קונגרס משתי המפלגות מביעים דאגה מהתנאים.

בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר בריאיון לרשת CNN כי מספר סוגיות מרכזיות טרם נפתרו במסגרת המשא ומתן. "במספר סוגיות, נצטרך לפתור את הדברים הללו במהלך שלב המשא ומתן הטכני", ציין ואנס, והוסיף: "אך מה שמזכר ההבנות עושה זה לקבוע מסגרת שבה האיראנים יזכו להטבות של העסקה באמצעות עמידה בהתחייבויותיהם".

לדבריו, הסעיף הראשון בהסכם קובע כי איראן מתחייבת - בדיוק כפי שארצות הברית מתחייבת - לשלום וליציבות אזורית. "חלק מכך הוא שהאיראנים חייבים להפסיק לממן ארגוני טרור אלימים, הם חייבים להפסיק לממן חוסר יציבות אזורית", הדגיש סגן הנשיא.

ביקורת בקונגרס והתנגדות פנימית

כפי שדיווח ב'כיכר השבת', מנהיגי העולם אומנם מיהרו לברך על ההסכם, אך בקונגרס האמריקני נרשמת ביקורת חריפה משני צדי המתרס. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב למקורב לנשיא טראמפ, הביע דאגה פומבית מכך שנראה כי הפרשנות של איראן להסכם שונה מזו שמציג צוות המשא ומתן האמריקני.

גרהאם הצהיר כי "כל הסכם גרעין עם איראן יובא לבחינת הקונגרס ולהצבעה", מה שמהווה איתות ברור לכך שתמיכתו במהלך של הנשיא אינה אוטומטית. ברוח דומה, הסנאטור הרפובליקני ג'יימס לנקפורד אמר לרשת אן-בי-סי כי "עדיף" שהקונגרס יצביע כדי לאשרר כל הסכם אפשרי.

תגובת

כמעט יממה לאחר ההכרזה של טראמפ, נשא ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהרה מיוחדת לציבור בישראל. "הצלנו את מדינת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני", התבטא ראש הממשלה במהלך ההצהרה.

נתניהו הדגיש: "הרחקנו מעלינו סכנת השמדה מיידית יחד עם ידידנו, יצאנו למטס התקיפה הגדול ביותר. סיכלנו את מדעני הגרעין, ערפנו את מנהיגי משטר הטרור, ריסקנו את מפעלי הגרעין". לדבריו, "הדבר הכי חשוב - שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית". נתניהו הודה כי ישראל לא באמת יודעת מה יש בהסכם החשאי שנחתם בין ארה"ב לאיראן.

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפהסכם עם איראן

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