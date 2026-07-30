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"שינתה את חייהם"

צעד אמיץ: מכתב בכתב ידה של מלניה לפוטין החזיר 30 ילדים לחיק משפחתם

מלניה טראמפ מובילה תוכנית הומניטרית להשבת ילדים אוקראינים ורוסים למשפחותיהם | כ-30 ילדים הוחזרו עד כה במסגרת המהלך שהחל באוקטובר 2025 (בעולם)

מימין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, משמאל הגברת הראשונה מלניה טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

לשכתה של הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה , הודיעה על איחודן של חמש קבוצות נוספות של ילדים אוקראינים ורוסים עם בני משפחותיהם.

במסגרת המהלך האחרון, חמישה ילדים נוספים שבו לחיק משפחותיהם. בסך הכול הוחזרו עד כה כ־30 ילדים אוקראינים, לפי נתוני הבית הלבן.

מכתב אישי ממלניה לפוטין

תוכנית האיחוד החלה באופן רשמי באוקטובר 2025, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ מסר לנשיא ולדימיר פוטין מכתב ממלניה במהלך פסגתם באלסקה באוגוסט 2025. בבית הלבן ציינו כי הגברת הראשונה ונציגיה ממשיכים לעבוד מול ממשלות רוסיה ואוקראינה כדי להחזיר ילדים נוספים למשפחותיהם בבטחה.

בהודעת הבית הלבן נמסר כי "מנהיגותה של הגברת הראשונה גישרה על פערים פוליטיים למען משימה הומניטרית אחת – הצבת טובת הילדים מעל הסכסוך והשבת משפחות שנקרעו בעקבות המלחמה".

באפריל אמרה מלניה טראמפ כי "זו אינה משימה פשוטה. אני מברכת על ההנהגה של שתי המדינות שפועלות יחד עם נציגי ואיתי כדי להשיב אהבה וביטחון לכל מי שנעקר מביתו בעקבות המלחמה הנוראה הזו", והוסיפה: "יחד נוכל לשנות את חייהם של אנשים לטובה".

לפי נתוני האו"ם, מאז פלישת רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022 נהרגו אלפי אזרחים, בהם ילדים רבים, כאשר השנה האחרונה הייתה הקטלנית ביותר מאז פרוץ המלחמה.

דונלד טראמפרוסיהאוקראינהולדימיר פוטיןמלניה טראמפ

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