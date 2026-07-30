מימין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, משמאל הגברת הראשונה מלניה טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

לשכתה של הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ, הודיעה על איחודן של חמש קבוצות נוספות של ילדים אוקראינים ורוסים עם בני משפחותיהם.