על רקע דיווחים פלסטיניים בדבר התקדמות לקראת הסכם בנוגע לשלב השני ברצועת עזה, הגיעה היום (חמישי) תגובה ישראלית נחרצה ובלתי משתמעת. גורם מדיני בכיר מסר כי ישראל אינה מתכוונת להתפשר על דרישות הסף הביטחוניות שלה, ובראשן פירוק מלא של ארגון הטרור חמאס מנשקו והוצאת כלל האמל"ח מהרצועה.
"נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ", הבהיר הגורם המדיני. "ישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך. במסמך 15 הנקודות המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון לשליח טוני בלייר."
הקו האדום הישראלי: לא נסוג לפני פירוק חמאס
הדברים מגיעים כמענה ישיר לגל הפרסומים שצפו ביממה האחרונה באתרים פלסטיניים, ובהם טענות כי הושגו הסכמות מאחורי הקלעים המובילות לסיום הלחימה תוך השארת חמאס כשחקן חמוש ברצועה. על פי הדיווחים הפלסטיניים, מדובר במתווה של 15 סעיפים הכולל נסיגה ישראלית מהרצועה תמורת הכנסת הנשק הכבד של הפלגים לאחסון בלבד – ללא פירוק או מסירה.
הגורם המדיני הישראלי הבהיר כי "לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה". הקו הצהוב, שהוא למעשה קווי ההגנה והאזורים האסטרטגיים שצה"ל תפס במהלך התמרון הקרקעי, מהווה כעת את קו האשראי המדיני והביטחוני של ישראל.
מסמך 15 הנקודות: מה באמת על השולחן?
השליח הבינלאומי וראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, שקד בשבועות האחרונים על גיבוש "מסמך 15 הנקודות" – מתווה שנועד להסדיר את שאלת "היום שאחרי" ברצועת עזה. המסמך עוסק בפריסת כוחות, מנגנוני ניהול, והסדרת סוגיית הנשק ברצועה.
אלא שמבחינת הדרג המדיני בירושלים, המסמך שהתגבש אינו מעניק מענה מספק לדרישה הישראלית המרכזית: פירוז מלא של עזה מנשקה והוצאת כל האמל"ח המאיים על יישובי הארץ. ישראל העבירה את השגותיה המפורטות לבלייר, תוך הבהרה כי לא תסכים למצב שבו חמאס נשאר חמוש בעוד צה"ל מפנה את שטחי המפתח.
יצוין כי במקביל לדיונים המדיניים, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית ברצועת עזה. רק לאחרונה השלימו כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 משימה מורכבת של שמונה חודשים בדרום הרצועה, במהלכה הושמדו מעל עשר תשתיות תת-קרקעיות מרכזיות של חמאס, כולל מנהרה ששימשה להחזקת חטופים.
המשמעות: עימות פומבי עם וושינגטון
ההבהרה הישראלית מהווה למעשה עימות פומבי וחריג מול הממשל בוושינגטון. בעוד שבשבועות האחרונים נרקמו מאחורי הקלעים מגעים בינלאומיים שנועדו להחיש הסכמים, ישראל מציבה כעת סייג ברור: לא יהיה כל הסכם שאינו כולל פירוק מוחלט של חמאס מנשקו.
העמדה הנחרצת משדרת מסר הן לארצות הברית והן למתווכות האזוריות – מצרים וקטר – כי ישראל לא תסכים למצב שבו יעדי המלחמה המרכזיים לא הושגו. המדובר בעמדה נחושה המציבה את צרכי הביטחון של המדינה מעל כל לחץ בינלאומי להחשת הסכמים.
כאמור, הדיווחים על הסכמות התקבלו אך ורק מכלי תקשורת פלסטיניים וללא כל אישור רשמי מצד גורמים ישראליים. ההבהרה הישראלית היום מבהירה כי הפער בין הדיווחים הפלסטיניים לבין העמדה הישראלית הרשמית הוא משמעותי, וכי הדרך להסכם עדיין ארוכה.
0 תגובות