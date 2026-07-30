מחבלי חמאס רוצחים מצוידים במצלמה ( צילום: אתר צה"ל )

על רקע דיווחים פלסטיניים בדבר התקדמות לקראת הסכם בנוגע לשלב השני ברצועת עזה, הגיעה היום (חמישי) תגובה ישראלית נחרצה ובלתי משתמעת. גורם מדיני בכיר מסר כי ישראל אינה מתכוונת להתפשר על דרישות הסף הביטחוניות שלה, ובראשן פירוק מלא של ארגון הטרור חמאס מנשקו והוצאת כלל האמל"ח מהרצועה.

טראמפ ונתניהו | ארכיון ( צילום: shutterstock )

מסמך 15 הנקודות: מה באמת על השולחן?

השליח הבינלאומי וראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, שקד בשבועות האחרונים על גיבוש "מסמך 15 הנקודות" – מתווה שנועד להסדיר את שאלת "היום שאחרי" ברצועת עזה. המסמך עוסק בפריסת כוחות, מנגנוני ניהול, והסדרת סוגיית הנשק ברצועה.

אלא שמבחינת הדרג המדיני בירושלים, המסמך שהתגבש אינו מעניק מענה מספק לדרישה הישראלית המרכזית: פירוז מלא של עזה מנשקה והוצאת כל האמל"ח המאיים על יישובי הארץ. ישראל העבירה את השגותיה המפורטות לבלייר, תוך הבהרה כי לא תסכים למצב שבו חמאס נשאר חמוש בעוד צה"ל מפנה את שטחי המפתח.

יצוין כי במקביל לדיונים המדיניים, כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית ברצועת עזה. רק לאחרונה השלימו כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 משימה מורכבת של שמונה חודשים בדרום הרצועה, במהלכה הושמדו מעל עשר תשתיות תת-קרקעיות מרכזיות של חמאס, כולל מנהרה ששימשה להחזקת חטופים.

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המשמעות: עימות פומבי עם וושינגטון

ההבהרה הישראלית מהווה למעשה עימות פומבי וחריג מול הממשל בוושינגטון. בעוד שבשבועות האחרונים נרקמו מאחורי הקלעים מגעים בינלאומיים שנועדו להחיש הסכמים, ישראל מציבה כעת סייג ברור: לא יהיה כל הסכם שאינו כולל פירוק מוחלט של חמאס מנשקו.

העמדה הנחרצת משדרת מסר הן לארצות הברית והן למתווכות האזוריות – מצרים וקטר – כי ישראל לא תסכים למצב שבו יעדי המלחמה המרכזיים לא הושגו. המדובר בעמדה נחושה המציבה את צרכי הביטחון של המדינה מעל כל לחץ בינלאומי להחשת הסכמים.

כאמור, הדיווחים על הסכמות התקבלו אך ורק מכלי תקשורת פלסטיניים וללא כל אישור רשמי מצד גורמים ישראליים. ההבהרה הישראלית היום מבהירה כי הפער בין הדיווחים הפלסטיניים לבין העמדה הישראלית הרשמית הוא משמעותי, וכי הדרך להסכם עדיין ארוכה.