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אירוע חמור

עריקה לאור יום: חיילים פתחו במרד ועזבו את הבסיס כקבוצה - ללא אישור

חיילים בבסיס שדה תימן ערקו מהבסיס ללא אישור לאחר שהשאירו את נשקיהם במקום, בעקבות עקירה של סממני 'ותיקות' שנתלו בניגוד לנהלי צה"ל | צה"ל אישר את הפרטים (חדשות) 

4תגובות
הכניסה לשדה תימן (צילום: פלאש 90)

אירוע חמור נרשם בבסיס שדה תימן, כאשר קבוצת לוחמים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי הניחה את נשקה האישי במרכז הפלוגה ונטשה את המתחם ללא אישור מפקדיה. החיילים יצאו מהמקום כקבוצה מאורגנת, בעקבות מחלוקת חריפה שפרצה מול מפקד הגדוד.

הסערה החלה לאחר שמפקד הגדוד החליט לשבור ולהסיר לוחות מתכת ושלטים שהציבו החיילים הוותיקים בבסיס. הלוחמים מחו על הפגיעה במסורת "צעירות ותיקות" – נורמה בלתי-רשמית ביחידות לוחמות, שבה החיילים הוותיקים מעניקים לעצמם זכויות יתר, פטורים משימות שגרתיות והטבות מעמדיות, תוך הטלת העבודות השוחקות על החיילים הצעירים. לוחות המתכת שהוסרו שמשו כסמלי מעמד פלוגתיים המנציחים אפליה זו, בניגוד מוחלט לפקודות הצבא.

מדובר נמסר כי "לפני זמן קצר מספר חיילים בגדוד לוחם החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם; זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים, של מסורת 'צעירות ותיקות' בגדוד. האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו".

הפרת המשמעת החמורה מתרחשת ברקע זיהוי מגמה של התרופפות בקרב כוחות השטח, לאחר כמעט שלוש שנים של לחימה מתמשכת וברקע מערכת הבחירות. בפיקוד הצבאי מצביעים על עליות במקרי זלזול בפקודות ובבעיות ערכיות הדורשות מענה פיקודי תקיף.

כדי להתמודד עם התופעה, הורה ראש המטה הכללי על גיבוש "מסמך יסודות" רשמי אשר יופץ בשבועות הקרובים לכלל המפקדים. המסמך צפוי להגדיר מחדש את הגבולות, הנהלים והממלכתיות הנדרשת, תוך הבהרה חד-משמעית כי לא תורשה הכנסת שיקולים פוליטיים לשורות הצבא.

תגובת הלוחמים:

"אנחנו לוחמים שנלחמנו תקופה ארוכה בעזה ובלבנון. אחרי שחזרנו מלבנון לשדה תימן, המשכנו בשגרה הצבאית. לכל פלוגה יש מכולה שבה מאוחסן הציוד של הפלוגה. אחת לתקופה נערך מסדר על המכולות על ידי המג"ד והקצינים, כדי לוודא שהכול מסודר.

היום הגיעו המג"ד, המ"פ, הסמ"פ וקצין נוסף כדי לעבור על המכולות של הפלוגה שלנו. במהלך הבדיקה, וללא כל סיבה מוצדקת, הם לקחו ושברו שלטים שהם חלק מהמסורת של הפלוגה שלנו. גם ברגעים הקשים ביותר.

אלה לא סתם שלטים. אלה סמלים שמלווים את הפלוגה במשך שנים, עוברים מדור לוחמים אחד לאחר, ויוצאים איתנו גם אחרי חודשים של לחימה בעזה ובלבנון. איתם אנחנו שרים את שירי הפלוגה, שומרים על המורשת שלנו ומתחברים למה שהפלוגה מייצגת. עבורנו הם מסמלים את הרוח, האחדות והכוח להמשיך.

כששוברים את הסמלים האלה, לא שוברים רק חתיכת עץ או שלט - שוברים משהו מהרוח של הלוחמים. אחרי כל מה שעברנו, דווקא הדבר הקטן שנותן לנו כוח, גאווה וחיוך, נהרס.

לצערנו, זה רק חלק קטן מהיחס ומההתנהלות שאנחנו חווים מצד חלק מהקצינים כלפי הלוחמים. אנחנו לא יכולים להמשיך לשתוק ולוותר גם על מעט הדברים שנותנים לנו כוח להמשיך.

לא נשתוק יותר."

צה"לשדה תימןעריקות

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4
הצבא. מתפרק. איך הפסוק אומר רק אין יראת ה במקום.....
מני
3
זה אותם לוחמים ש״לא עשו כלום, אבל טוב מאד מה שעשו״ בפרשה 100? כי נראה שבאופן כללי המשמעת שם לא משהו..
יוחנן
2
לא הבנתי מה הלך שם, אבל נושא העריקות בצהל צריך למגר. הבעיה שאין הגיון בצהל ואז חיילים לא מוכנים לספוג את המחיר
יעקב
1
לצערנו לא מפתיע שמנסים לשבור את רוח החיילים
תמי

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