רגע לפני פלישה: מיליציות עיראקיות קיצוניות נשלחו לאיראן

פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי, - צילום: כוחות גיוס עממי - פיקוד המבצעים של בגדד @q_e_baghdad_h_s פיקוד מבצעי בגדאד במטה כוחות הגיוס העממי, | צילום: צילום: כוחות גיוס עממי - פיקוד המבצעים של בגדד @q_e_baghdad_h_s 10 10 0:00 / 1:13

בעוד העימות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להסלים, מתגלים פרטים מדאיגים על תגבורת חשאית שנועדה לחזק את ההגנה הקרקעית של הרפובליקה האסלאמית. אלפי לוחמי מיליציות שיעיות מעיראק חצו בימים האחרונים את הגבול לאיראן במסגרת היערכות שנועדה להתמודד עם תרחיש קיצוני של מלחמה קרקעית מול הכוחות האמריקאיים.

על פי מקורות מודיעיניים, המהלך מגיע על רקע חששות עמוקים בטהראן מפני פעולה צבאית אמריקאית נרחבת. כפי שדיווחנו, הצבא האמריקאני השלים את היערכותו למבצע שהיה אמור להימשך כארבעה עשר יום, אך הוקפא ברגע האחרון כדי לאפשר מאמצים דיפלומטיים.

מילציות צבאיות בעיראק ( צילום: הכוחות המזוינים העיראקיים )

פריסה אידאולוגית במסווה צבאי הדובר המיתולוגי עונה לטראמפ: זה העונש של מדינה שתשתמש בכספים איראניים כיכר השבת | 17:28 מפקד בכיר בארגון המיליציות אישר כי נוכחות הלוחמים באיראן נועדה להיערך לתרחיש של מלחמה קרקעית ישירה מול הכוחות האמריקאיים, בפרט באזורי החוף והאיים האסטרטגיים בדרום איראן, כמו מחוז ח'וזסתאן ומצר הורמוז. הלוחמים לא נשלחו במסגרת הממסד הרשמי הכפוף לממשלת עיראק, אלא מדובר בגרעין קשה של אלפי פעילי טרור בעלי נאמנות עיוורת למשטר האייתוללות ולמשמרות המהפכה. שיירות של מיליציות כמו "גדודי חיזבאללה" נכנסו לאיראן כשהן חמושות בנשק קל וטילים, במטרה להיערך ללוחמת רחוב. יצוין כי המהלך מגיע על רקע הלחץ הכבד שמפעיל ממשל טראמפ על בגדאד לפרק את המיליציות מנשקן, לצד עצירת משלוחי הדולרים האמריקאיים לעיראק. כפי שדיווחנו קודם, וושינגטון וטהראן מקדמות מגעים לחידוש השיט במצר הורמוז ולהפסקת אש בת עשרה ימים.

פריסה בבגדאד ( צילום: هيئة الحشد الشعبي _ قيادة عمليات بغداد @q_e_baghdad_h_s )

פערי כוחות ואתגרים טכנולוגיים

מומחים ואנליסטים צבאיים מציינים כי למרות הנחישות האידאולוגית ומומחיות הגרילה של המיליציות בשטח בנוי, הן סובלות מפער טכנולוגי עצום מול העליונות האווירית והמודיעינית של ארצות הברית. הפער מציב אותן בסיכון גבוה במיוחד אל מול הכוחות המיוחדים האמריקאיים.

בתוך כך, כוחות אמריקניים פגעו לאחרונה במעבר הגבול המרכזי שלמצ'ה בין איראן לעיראק, במהלך שמסמן מעבר מתקיפת שלוחות לפגיעה ישירה בשטח ריבוני. התקיפה משבשת את תנועת עולי הרגל השיעים ופוגעת בציר האספקה למיליציות, כפי שפירטנו בהרחבה.

המעבר שהותקף - צילום: מהרשתות באיראן המעבר שהותקף | צילום: צילום: מהרשתות באיראן 10 10 0:00 / 0:05

רקע: הלחץ האמריקאני והמגעים הדיפלומטיים

פריסת הכוחות מגיעה בעיצומו של משבר דיפלומטי-צבאי מורכב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אזהרה חריפה לעבר טהראן, כאשר הבהיר כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית הינו קצר ביותר. "לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל", כך השיב הנשיא כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האוסטרית כי "הם נמצאים בתהליך של חילופי מסרים, אבל עבור איראן, בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות, השלמות הטריטוריאלית ועל עמנו".

בינתיים, שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף כי מטוסי קרב אמריקאים ממריאים מבסיסים בישראל לביצוע תקיפות באיראן, וכי העובדה הזו ידועה היטב למשטר בטהראן. "האיראנים לא יורים על ישראל כי ישנה הרתעה", הבהיר כ"ץ בוועידת ערוץ 14.

ההתפתחויות האחרונות מעלות שאלות רבות לגבי כיוון העימות במפרץ הפרסי. האם המגעים הדיפלומטיים יצליחו למנוע הסלמה נוספת, או שמא העולם עומד בפני עימות צבאי נרחב יותר?