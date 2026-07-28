משבר דיפלומטי חריף פרץ השבוע בין ארצות הברית לצרפת, כאשר המשלחת האמריקאית במועצת הביטחון של האו"ם יצאה מהאולם באמצע נאום של השגריר הצרפתי ז'רום בונאפונט. המהלך הדרמטי מגיע על רקע ביקורת צרפתית חריפה על עמדת ארה"ב בנושא זכויות אדם.

המתיחות החלה ביום שישי שעבר, כאשר ארצות הברית הצטרפה לצפון קוריאה ורוסיה בהצבעה נגד הארכת כהונתו של פולקר טורק כנציב העליון לזכויות אדם של האו"ם. ההצבעה, שבה תמכו 144 מדינות מול 10 מתנגדות ו-13 נמנעות, עוררה תגובות חריפות מצד צרפת.

הנציגות הצרפתית באו"ם פרסמה ברשת X הודעה נוקבת: "ארה"ב הייתה פעם מגדלור לזכויות אדם. לא יותר". ההשוואה בין וושינגטון למשטרים אוטוריטריים עוררה זעם בממשל טראמפ.

השגריר האמריקאי מייק וולץ השיב בחריפות והאשים את צרפת בתמיכה בנציב זכויות אדם ש"מטיף" למדינות דמוקרטיות תוך "התחנפות למדכאים הגרועים ביותר בעולם". וולץ לא פירט את טענותיו, אך ידוע כי טורק מתח ביקורת על התנהלות ישראל ברצועת עזה.

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השיא הגיע ביום שני, במהלך ישיבת חירום של מועצת הביטחון בנושא המלחמה באוקראינה. כאשר השגריר הצרפתי בונאפונט החל בנאומו, המשלחת האמריקאית קמה ויצאה מהאולם בצורה מפגינה. השגריר האמריקאי דן נגריאה הבהיר כי המחאות יימשכו "עד שצרפת תחזור בה מהרטוריקה המזלזלת והמבזה שלה".

"תהיו השלכות" - ארה"ב מאיימת

המתיחות משקפת קרע עמוק יותר בין ממשל טראמפ לבין האו"ם. השגריר האמריקאי ג'ף ברטוס הזהיר ביום שישי כי "תהיינה השלכות" לעצרת הכללית ש"סובלת התעלמות מנהלים, עסקאות בחדרים אחוריים ושימוש לרעה בתפקידי האו"ם".

"ארצות הברית תעריך מחדש באופן מיידי את מעורבותה, השתתפותה ומימונה", הכריז ברטוס. האיום מגיע על רקע צעדים שכבר נקט ממשל טראמפ, כולל קיצוץ מימון לסוכנויות האו"ם והנסיגה מעשרות גופים בארגון.

מנגד, השגריר הצרפתי בונאפונט הגן על טורק ותיאר אותו כ"קול מצפון" שהפגין "קפדנות וחוסר משוא פנים" במהלך כהונתו הראשונה. דובר האו"ם פרחאן חאק סירב להגיב על היציאה האמריקאית, אך ציין כי האו"ם מצפה מכל המדינות החברות לכבד את ההחלטה.

המשבר הנוכחי מצטרף לסדרה של עימותים בין ישראל, ארה"ב לבין גופי האו"ם. כפי שדיווחנו קודם, השגריר דני דנון תקף בחריפות את תת מזכ"ל האו"ם על התעלמותו מחמאס בדיון על המצב ההומניטרי בעזה. בנוסף, ישראל וארה"ב הצליחו לסכל את מינויו של השגריר הפלסטיני ריאד מנסור לנשיא העצרת הכללית, לאחר מאבק דיפלומטי שנמשך יותר משנה.

המתיחות בין וושינגטון לפריז צפויה להמשיך ולהשפיע על שיתוף הפעולה בין שתי המעצמות בזירות בינלאומיות נוספות. נותר לראות האם הצדדים ימצאו דרך לגשר על המחלוקת או שהקרע יעמיק.