אילון מאסק הגיב בשתי מילים אחרי שאיבד 750 מיליארד דולר

הונו של אילון מאסק ירד מתחת ל־700 מיליארד דולר לראשונה מאז דצמבר, לאחר שמניית SpaceX המשיכה לרדת.

לפי מגזין Forbes, הונו של מאסק הצטמק בכ־29.5 מיליארד דולר ביום אחד ומוערך כעת בכ־695.7 מיליארד דולר, אך הוא עדיין נחשב לאדם העשיר בעולם.

מניית SpaceX איבדה כ־50% מערכה מאז השיא שנרשם ביוני, וזאת למרות ניסוי מוצלח של חללית Starship בסוף השבוע. מאסק עצמו התייחס לירידה בהונו וכתב ברשת X: "טריליונר (לשעבר)".

מאז שיא של כ־1.45 טריליון דולר ביוני, הונו של מאסק הצטמצם בכ־750 מיליארד דולר. אנליסטים מציינים כי המשקיעים עדיין בוחנים את פוטנציאל הפעילות של SpaceX בתחומי החלל, הקישוריות והבינה המלאכותית.