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טעות בכתובת: המפגש הקטלני הוכיח מי באמת הבוס

מה שהתחיל כנסיעה שגרתית באחד האזורים הפתוחים בדרום אפריקה, הפך בתוך רגעים לאירוע מסוכן ומסעיר שתועד במצלמה (חדשות בעולם)

רוכב מתעמת עם היען (צילום: מסך )

תיעוד שצולם בדרום אפריקה ומופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות מעורר עניין רב ברחבי העולם. בסרטון נראה רוכב אופנוע נוסע באזור פתוח, כאשר לפתע יען גדול מבחין בו ומסתער לעברו במהירות גבוהה.

בתוך שניות הופכת הנסיעה השגרתית לעימות בלתי צפוי. היען, שנחשב לציפור הגדולה בעולם ומסוגל להגיע למהירות של כ-70 קמ"ש, רודף אחרי רוכב האופנוע ומצליח להתקרב אליו בצורה שממחישה עד כמה מפגש כזה עלול להיות מסוכן.

אלא שהאירוע מקבל תפנית מפתיעה. במקום להיכנס לפאניקה, הרוכב מגיב במהירות, מצליח להתמודד עם המצב ולהרחיק את היען, שמוותר לבסוף על העימות ונסוג מהמקום. התגובה המהירה שלו היא ככל הנראה זו שמנעה מהאירוע להסתיים בפציעה קשה.

רוכב מתעמת עם היען
רוכב מתעמת עם היען| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסרטון הפך לוויראלי וזכה למאות אלפי צפיות ולתגובות רבות. גולשים הביעו תדהמה מהמהירות שבה הסתער היען, בעוד אחרים הופתעו מהאופן שבו הצליח הרוכב לשמור על קור רוח ולהיחלץ מהמצב.

למרות המראה המשעשע לכאורה, מומחים מזכירים כי יענים אינם בעלי חיים תמימים. בתקופות מסוימות הם עלולים להפוך לטריטוריאליים ותוקפניים מאוד. בעיטה של יען המצויד ברגליים חזקות ובטפרים חדים עלולה לגרום לפציעות קשות ואף להיות קטלנית במקרים נדירים.

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