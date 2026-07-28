טעות בכתובת: המפגש הקטלני הוכיח מי באמת הבוס

תיעוד שצולם בדרום אפריקה ומופץ בימים האחרונים ברשתות החברתיות מעורר עניין רב ברחבי העולם. בסרטון נראה רוכב אופנוע נוסע באזור פתוח, כאשר לפתע יען גדול מבחין בו ומסתער לעברו במהירות גבוהה.

בתוך שניות הופכת הנסיעה השגרתית לעימות בלתי צפוי. היען, שנחשב לציפור הגדולה בעולם ומסוגל להגיע למהירות של כ-70 קמ"ש, רודף אחרי רוכב האופנוע ומצליח להתקרב אליו בצורה שממחישה עד כמה מפגש כזה עלול להיות מסוכן.

אלא שהאירוע מקבל תפנית מפתיעה. במקום להיכנס לפאניקה, הרוכב מגיב במהירות, מצליח להתמודד עם המצב ולהרחיק את היען, שמוותר לבסוף על העימות ונסוג מהמקום. התגובה המהירה שלו היא ככל הנראה זו שמנעה מהאירוע להסתיים בפציעה קשה.