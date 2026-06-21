הבוס עם הכרבולת: התרנגול הברזילאי הגבוה ביותר בעולם

התרנגול, ששמו בתרגום מפורטוגזית הוא "ענק הודי", פותח בברזיל בסוף שנות ה-80 דרך הכלאה מכוונת של תרנגולי קרב אסייתיים עם תרנגולים מקומיים.
כדי להיחשב ל"ענק" אמיתי, על הזכר להגיע לגובה מינימלי של 1.05 מטרים ולמשקל של לפחות 4.5 קילוגרם, בעוד הנקבות מרשימות לא פחות עם גובה של כ-90 סנטימטרים.
ברשתות החברתיות כבר הספיקו להדביק לו כינויים כמו "התרנגול ששכח איך להיות תרנגול" בגלל רגליו הארוכות והמראה החריג.
למרות המראה המאיים והגודל המפלצתי, מגדלים מעידים כי מדובר בעוף סקרן, פעיל ובאופן כללי ידידותי ונוח לטיפול.
מעבר למראהו הייחודי מדובר גם במטילה מצוינת שיכולה להניב עד 250 ביצים גדולות בשנה. עם זאת, אם תכננתם לגדל אחד כזה, כדאי שתדעו שהם רגישים מאוד לקור וזקוקים לאקלים חם כדי לשרוד, בדיוק כמו במולדתם הברזילאית.
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