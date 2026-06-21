הבוס עם הכרבולת: התרנגול הברזילאי הגבוה ביותר בעולם

התרנגול הברזלאי ( צילום: מסך )

התרנגול, ששמו בתרגום מפורטוגזית הוא "ענק הודי", פותח בברזיל בסוף שנות ה-80 דרך הכלאה מכוונת של תרנגולי קרב אסייתיים עם תרנגולים מקומיים.

כדי להיחשב ל"ענק" אמיתי, על הזכר להגיע לגובה מינימלי של 1.05 מטרים ולמשקל של לפחות 4.5 קילוגרם, בעוד הנקבות מרשימות לא פחות עם גובה של כ-90 סנטימטרים.