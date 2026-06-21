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'כפרה עליו'

הבוס עם הכרבולת: התרנגול הברזילאי הגבוה ביותר בעולם

שכחו מכל מה שידעתם על תרנגולים רגילים בחצר התרנגול מברזיל הוא ענק בגובה של מעל מטר ששובר את כל המוסכמות (חדשות בעולם)

התרנגול הברזלאי (צילום: מסך)

התרנגול, ששמו בתרגום מפורטוגזית הוא "ענק הודי", פותח בברזיל בסוף שנות ה-80 דרך הכלאה מכוונת של תרנגולי קרב אסייתיים עם תרנגולים מקומיים.

כדי להיחשב ל"ענק" אמיתי, על הזכר להגיע לגובה מינימלי של 1.05 מטרים ולמשקל של לפחות 4.5 קילוגרם, בעוד הנקבות מרשימות לא פחות עם גובה של כ-90 סנטימטרים.

"ענק הודי"
"ענק הודי"| צילום: צילום: רשתות חברתיות

ברשתות החברתיות כבר הספיקו להדביק לו כינויים כמו "התרנגול ששכח איך להיות תרנגול" בגלל רגליו הארוכות והמראה החריג.

למרות המראה המאיים והגודל המפלצתי, מגדלים מעידים כי מדובר בעוף סקרן, פעיל ובאופן כללי ידידותי ונוח לטיפול.

מעבר למראהו הייחודי מדובר גם במטילה מצוינת שיכולה להניב עד 250 ביצים גדולות בשנה. עם זאת, אם תכננתם לגדל אחד כזה, כדאי שתדעו שהם רגישים מאוד לקור וזקוקים לאקלים חם כדי לשרוד, בדיוק כמו במולדתם הברזילאית.

הודוברזילתרנגולרץ ברשת
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