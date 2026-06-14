הצעירה מושלכת לתהום ( צילום: מסך - רשתות חברתיות )

טרגדיה קשה הכתה בעיר לימיירה שבמדינת סאו פאולו, ברזיל. מריה אדוארדה רודריגז דה פרייטס, צעירה בת 21, נהרגה אתמול במהלך קפיצת חבל בגשר "פונטה דו אסקלטו". על פי הדיווחים, הצעירה צנחה אל מותה מגובה של כ-40 מטרים לאחר שהושלכה מבלי שהייתה מחוברת לחבל הבטיחות.

עדי ראייה שנכחו במקום סיפרו כי מריה החזיקה מצלמה בידה הימנית כדי לתעד את הקפיצה, שעלותה הייתה כ-290 ריאל. סרטון מהזירה מציג את הרגע המחריד שבו שלושה אנשי צוות מרימים את הצעירה מעל ראשיהם ומשליכים אותה מהגשר בנפילה חופשית, ללא כל ציוד הגנה. שניות לאחר מכן, נשמעו זעקות שבר מהקהל שהבחין בחסרונו של החבל.

המדרכים משליכים את הצעירה - צילום: רשתות חברתיות המדרכים משליכים את הצעירה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:27

עם הגעת כוחות המשטרה, ניסו שניים מעובדי החברה האחראית להימלט לאזור סבוך בצמחייה, אך נעצרו בהמשך.

שלושה בני אדם נעצרו. על פי הדיווחים, החשודים אף החליפו את בגדיהם לאחר האירוע ולא יכלו להסביר את פשר המחדל.

גשר "פונטה דו אסקלטו" מוכר כאתר מסוכן שאינו פעיל כבר שלושה עשורים, וצבר היסטוריה של תאונות קשות בשנים האחרונות.

עיריית לימיירה הודיעה כי תנקוט בצעדים משפטיים נגד הממשל הפדרלי בגין רשלנות בפיקוח על האתר.