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מבוכה: ממדאני נקלע למחאת ענק - ונמלט מהבמה תוך פחות מדקה

זוהראן ממדאני חווה תקרית מביכה במיוחד במהלך אירוע של משטרת ניו יורק. כשעלה לבמה לשאת דברים, הופתע מקבלת פנים צורמת במיוחד שכללה קריאות בוז עזות, צעקות וגידופים מצד הקהל. בעקבות המחאה הנחרצת נגדו, נאלץ ממדאני לקצר את נאומו בצורה דרסטית, ונמלט מהבמה תוך פחות מדקה (בעולם)

רגעי התקרית (צילום: לפי סעיף 27א)

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מצא את עצמו בעין סערה במהלך אירוע ציבורי שנערך בסטטן איילנד, כאשר קבלת פנים צורמת במיוחד אילצה אותו לקטוע את דבריו ולעזוב את הבמה בתוך פחות מדקה.

האירוע התרחש במסגרת חגיגות "הלילה הלאומי של המשטרה נגד הפשיעה״, יוזמה שנתונית לחסות משטרת ניו יורק ונועדה לחזק את הקשר בין כוחות האכיפה לציבור. אלפי תושבים ומשפחות התכנסו בטיילת מידלנד ביץ' כדי לציין את האירוע המסורתי, אך הרוחות התלהטו ברגע שראש העיר עלה לשאת את דבריו.

לפי הדיווח ב'ניו יורק פוסט', ברגע שממדאני עשה את דרכו אל הפודיום, הקהל במקום החל להגיב בסערה. קריאות בוז מהדהדות, צעקות גנאי ואף קללות נורו לעברו מכל עבר, כשרבים מהנוכחים קוראים לו לעזוב את המקום באופן מיידי. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו את הרגעים המביכים, בהם נראו תושבים רבים מביעים את מחאתם הנחרצת, תוך שהם מסמנים לעברו בתנועות גנאי ומפנים לו את גבם.

ממדאני, המוכר בדרך כלל בחיבתו לזרקורים ולנאומים ארוכים ומפוארים, נאלץ הפעם להתמודד עם מציאות שונה לחלוטין. מול המחאה הציבורית העזה והמשפילה, הוא סיפק נאום מקוצר ומינימליסטי שנמשך פחות משישים שניות. ראש העיר הסתפק באיחולי "לילה לאומי שמח נגד הפשיעה" לתושבי סטטן איילנד, ומיהר לרדת מהבמה כשהוא מלווה במאבטחיו.

למרות הסיטואציה הקשה והפגיעה התדמיתית, נראה היה כי הוא מנסה לשמור על קור רוח והמשיך לחייך אל הקהל בזמן שפונה מהמקום.

על פי הדיווח, למרות קבלת הפנים הצורמת והאווירה הטעונה, ממדאני עוד הספיק לעצור בדרכו החוצה כדי להצטלם עם מספר משתתפים בודדים בטרם עזב את האזור. האירוע בסטטן איילנד היה אחד מתוך כ-70 אירועים קהילתיים שארגנה משטרת ניו יורק ברחבי העיר במטרה לקרב בין השוטרים לתושבים ולחזק את הביטחון האישי בשכונות. עם זאת, התקרית המביכה של ראש העיר מעידה על המתח הרב והתרעומת הקיימת בקרב חלקים נרחבים בציבור כלפי המנהיגות העירונית והמדיניות אותה היא מובילה.

זוהראן ממדאני
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