אחרי רצח בנה תלמיד הישיבה: האם השכולה לא ויתרה וקיבלה בשורה

יותר משלושה עשורים לאחר סערת הירי הקטלני שגדע את חייו של בחור הישיבה ארי הלברשטאם הי"ד, משרד המשפטים של ארצות הברית מודה באופן רשמי כי כיום הרצח היה נחקר כפשע שנאה פדרלי וכהפרה חמורה של זכויות אזרח. כך דיווח העיתונאי יעקב קורנבלו באתר 'The Forward'.

האירוע הקשה, מהקשים שידעו הקהילות היהודיות בניו יורק באותן שנים, ידע מאבק ארוך שנים של אם שבורה ונחושה, שלא ויתרה עד שהאמת ההיסטורית והמשפטית תצא לאור.

הפיגוע הקטלני

הרצח הטרגי התרחש בשנת תשנ״ד, כאשר ראשיד באז, נהג מונית ממוצא לבנוני, פתח באש לעבר ואן עמוס בתלמידי ישיבה מחסידות חב"ד בעת שנסעו על גשר ברוקלין. ארי הלברשטאם הי"ד, שהיה אז בן 16 בלבד, נפגע קשות ומאוחר יותר נפטר מפצעיו.

המפגע הועמד לדין, הורשע ברצח ונדון ל-141 שנות מאסר, עד למותו בכלא בשנת 2023. אולם, למרות האופי הברור של הפיגוע, הרשויות לא הכירו באירוע באופן מיידי כפעילת טרור או כפשע שנאה ממניע אנטישמי, והגדירו אותו תחילה כאירוע פלילי רגיל.

מאז הפיגוע הטרגי, יצאה אמו של ארי, מרת דבורה הלברשטאם, למאבק חיים שנמשך עשרות שנים. היא סירבה להשלים עם ההגדרה הצרה והקרה והתעקשה שעל הממשל הפדרלי להכיר ברצח בנה כפשע שנאה אנטישמי מובהק.

במסגרת פעילותה היא הפכה לדמות מרכזית במאבק בטרור ובאנטישמיות, סייעה בניסוח חוקי הטרור הראשונים של מדינת ניו יורק והקימה את מוזיאון הילדים היהודי בברוקלין. כעת, המאבק הממושך רשם נצחון מוסרי היסטורי, במכתב רשמי שקיבלה מהתובע הפדרלי היוצא, ג'יי קלייטון.

במכתבו ששוגר ב-23 ביולי, אחד מצעדיו האחרונים בתפקיד לפני מינויו לראש המודיעין הלאומי, כתב קלייטון למרת הלברשטאם כי אין כל ספק שאילו הרצח היה מתרחש כיום, הממשל היה חוקר ומעמיד לדין את המבצע בגין פשע שנאה פדרלי.

קלייטון ציין כי דן בנושא עם יורשו בתפקיד, ג'יימס מקדונלד, וכי השניים מתואמים לחלוטין בעמדתם. ההודאה הרשמית הגיעה לאחר פגישה אישית שקיימו השניים, והיא מבטאת שינוי תפיסתי עמוק ביחס של מערכת האכיפה הפדרלית לאירועים ממין זה.

עלייה מדאיגה באנטישמיות

לצד ההכרה ההיסטורית, משרד המשפטים האמריקני התחייב להפנות משאבים מוגברים לחקירה ואכיפה של פשעי שנאה ברחבי ניו יורק, על רקע העלייה המדאיגה באירועים האנטישמיים.

נתונים חדשים שפרסמה משטרת ניו יורק מציגים תמונה קשה: בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2026 נרשמה עלייה של 8.5% באירועים האנטישמיים, כאשר 57% מכלל פשעי השנאה המדווחים בעיר מופנים כנגד יהודים. בחודש יולי לבדו נרשמה זינוק חד של 53% באירועים אלו בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.

בתגובה למכתב, אמרה מרת הלברשטאם לפי הדיווח כי ההודאה מעניקה לה תקווה שהממשל הפדרלי נותר מחויב להילחם באלימות האנטישמית. היא ציינה כי לאור גלי השנאה הגואים בארצות הברית ובעולם, היא חרדה לשלומם של יהודי ניו יורק ותמשיך להיאבק כדי שאף אם לא תצטרך עוד לקבור את בנה בגלל שנאה עיוורת.

ההתפתחויות הללו מתרחשות גם על רקע מתיחות פוליטית וציבורית בעיר. מוקדם יותר השנה אירחה הלברשטאם במוזיאון הילדים היהודי את ראש העיר זוהראן ממדאני, אשר סופג ביקורת חריפה מצד מנהיגים יהודים וגורמים ישראליים הטוענים כי עמדותיו והביקורת החריפה שלו כלפי ישראל תורמות להתגברות האנטישמיות.

בתגובה לנתונים הקשים, פיזר ראש העיר הצהרות והגדיר את העלייה בפשעי השנאה כבלתי מקובלת, תוך שהוא מציין גידול תקציבי מסיבי למשרד למניעת פשעי שנאה בעיר ומבטיח לפעול לעקירת התופעה.