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אסונות בין הזמנים: הלווייה דומעת לתלמיד הישיבה שנהרג בתאונת טרקטורון

בבני ברק התקיימה בשעת צהרים הלווייתו של בחור הישיבה מאיר שער ז"ל, בן ה-21, שנהרג בתאונת הטרקטורון אתמול, שבוע לאחר אירוסיו. מוקדם יותר שוחרר לקבורה לאחר שהושלם הליך הזיהוי שנמשך לאורך הלילה | תיעוד כואב (חדשות)

(צילום: באדיבות המצלם)

ברוך דיין האמת: בבני ברק התקיימה היום (שלישי) הלווייתו של בחור הישיבה הצעיר שנהרג אתמול בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז ליד מעלה מכמש.

ההלווייה יצאה מבית הוריו ברחוב הרב נורוק ב, והמשיכה לעבר בית העלמין פוניבז' בעיר, שם נטמן.

מוקדם יותר, לאחר פעילות אינטנסיבית שנמשכה לאורך שעות הלילה, הושלם הליך זיהויו והוא שוחרר לקבורה.

ההרוג הוא תלמיד ישיבת פוניבז', הבחור מאיר שער, בן 21 מבני ברק. רק בשבוע שעבר התארס מאיר שער לבחירת ליבו, ואמש, כאמור, מצא את מותו באסון נורא.

חברו, תושב ביתר עילית, בן 21, נפצע באורח קל בתאונה, ופונה באמבולנס מד"א לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.

(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
הבחור מאיר שער ז"ל (צילום: לפי סעיף 27א)

המחלקה המשפטית של זק"א, בשיתוף הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, הרב שניר אלמליח מהמחלקה המשפטית, ומפקד זק"א מחוז ש"י, גיל ביסמוט, פעלו מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי לקדם את הליך הזיהוי, להשלים את כלל ההליכים הנדרשים ולהביא לשחרור המנוח לקבורה במהירות האפשרית, תוך שמירה על כבוד המת ורגישות למשפחה.

מיכאל גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית של זק"א, אמר: "מאחורי כל שחרור לקבורה עומדת לעיתים פעילות מורכבת שנעשית הרחק מעיני הציבור. לאורך כל שעות הלילה פעלנו יחד עם כלל הגורמים המקצועיים לקדם את הליך הזיהוי ולהשלים את כל הנדרש, כדי לאפשר למשפחה להביא את יקירה לקבורה ללא עיכובים מיותרים. נמשיך לעשות כל שניתן, בכל שעה ובכל מקום, כדי לשמור על כבוד המת ולסייע למשפחות ברגעיהן הקשים".

(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
בני ברקזק"אישיבת פוניבז'תאונות דרכים
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