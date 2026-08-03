אסון בין הזמנים: תלמיד ישיבת פוניבז׳ מאיר שער, בן 21 מבני ברק, הוא הבחור שנהרג הערב (שני) בהתהפכות רייזר בשטח פתוח סמוך ליישוב נווה ארז ליד מעלה מכמש.

שער, שהיה מאורס ועמד להינשא לבחירת ליבו, נהרג היום בהתהפכות הטרקטורון ומותו נקבע במקום, חברו, תושב ביתר עילית, בן 21, נפצע במצב קל, ופונה באמבולנס מד"א לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים.

על פי הדיווחים, שני בחורים חרדים, אחד מביתר עילית והשני מבני ברק, נסעו יחד בטרקטורון כאשר הרכב התהפך בנסיבות שטרם התבררו. הבחור בן ה-21 סבל מפציעות קשות בראשו והיה ללא דופק וללא נשימה כאשר הגיעו אליו כוחות ההצלה.

תמי מישרים וחווה כהן, חובשות באיחוד הצלה שהגיעו ראשונות לזירה, מסרו: "כשהגענו למקום רוכב הטרקטורון היה ללא דופק וללא נשימה וסבל מפציעות קשות בראשו. ביצענו בו פעולות החייאה, אך למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה מותו נקבע בזירה".

פראמדיק מד"א נדב טייב וחובש מד"א אוריה זגמן סיפרו: "כשהגענו למקום התאונה הבחנו בצעיר בן 21 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתהפך עם הטרקטורון. לאחר בדיקות רפואיות, נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנוסע נוסף מהטרקטרון, צעיר שהיה בהכרה מלאה וסבל מחבלות קלות בגפיים. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל".

האסון מצטרף לשורת תאונות קשות שהתרחשו בימי בין הזמנים האחרונים. היום טבע למוות פעוט חרדי, לפני מספר ימים טבע בחור בן 16 בבריכה ופונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים, והציבור נקרא להעתיר בתפילה עבורו.