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מזעזע: חסיד ברסלב בן 63 הואשם בעבירות חמורות בקטינים

כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב ירושלים בן 63 מחסידות ברסלב, בגין ביצוע עבירות קשות בשלושה קטינים בני 12 בבית כנסת ואף במהלך נסיעה לאומן, הפרקליטות דורשת מעצר עד תום ההליכים (משטרה)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

כתב אישום חמור הוגש היום (שני) נגד תושב ירושלים בן 63 מחסידות ברסלב, בגין ביצוע עבירות קשות בשלושה קטינים בני 12. הפרקליטות פנתה לבית המשפט בבקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים, לאור חומרת המעשים המיוחסים לו.

על פי פרטים שהותרו לפרסום והוגשו לבית המשפט במסגרת כתב האישום, הנאשם ניצל את מעמדו ורכש את אמון הקורבנות הצעירים בתוך כתלי בית כנסת בירושלים. החשוד, המוכר בקהילת ברסלב, פעל באופן שיטתי להסתיר את מעשיו מעיני הציבור.

מכתב האישום עולה כי החשוד ביצע בשלושה קטינים בני 12 מעשי פריצות ועבירות חמורות במהלך תקופה ממושכת. הנאשם ניצל את הזירות השונות בהן שהה, ופעל באופן מתוחכם על מנת למנוע חשיפת מעשיו.

אחד הפרטים המזעזעים שעולים מכתב האישום הוא כי חלק מהעבירות בוצעו אף במהלך נסיעה מרוחקת לאומן שבאוקראינה. כידוע, אלפי חסידי ברסלב נוהגים לנסוע לאומן מדי שנה לתפילות ראש השנה על ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א, והנאשם ניצל לכאורה את הנסיעות הללו לביצוע מעשיו.

(צילום: דוברות המשטרה)

בשבועות האחרונים התפרסמו מספר מקרים של חשודים בעבירות דומות בציבור החרדי, ביניהם מקרה של תושב בני ברק כבן 40 שנעצר בחשד לביצוע מעשים חמורים בשני קטינים בעיר. גם במקרה זה הוארך מעצרו של החשוד בבית המשפט.

הפרקליטות מסרה כי לאור חומרת המעשים המיוחסים לנאשם והמסוכנות העולה מהם, הוגשה בקשה חד-משמעית לבית המשפט להורות על מעצרו מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בימים הקרובים צפוי להתקיים דיון בבית המשפט בעניינו.

במקרים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים, נקטה בפעולות חקירה מורכבות הכוללות גביית עדויות, איסוף ממצאים פורנזיים וגיבוש תשתית ראייתית. גם במקרה הנוכחי צפויה המשטרה להמשיך בפעולות חקירה נוספות במקביל להליכים המשפטיים.

משטרהמעצרכתב אישוםפרקליטותקטיניםנסיעה לאומן

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