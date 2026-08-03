תפיסה דרמטית: קצין משטרה עצר פורץ - בזמן שניסה להיכנס מהחלון

הגנב נתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

קצין משטרה שהיה בדרכו היום (שני) למשמרת בתחנת תל אביב דרום ביצע מעצרו של חשוד, בשעת מעשה, עת פרץ לבית מגורים בדרום העיר; החשוד נעצר והועבר לחקירה, ובהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. על פי הודעת המשטרה, לפני זמן קצר, במהלך נסיעה של קצין משטרה מתחנת תל אביב דרום בדרכו למשמרת, זיהה הקצין אדם חשוד הפורץ לבית מגורים ברחוב הלח"י בתל אביב, לאחר שנכנס אליו דרך החלון. הקצין זיהה את המתרחש, חתר למגע וביצע את מעצרו של החשוד בשעת מעשה.

הרכוש שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה )

בתוך כך, במהלך החיפוש שבוצע על החשוד, נתפס רכוש שעל פי החשד נגנב מבית המגורים אליו פרץ ובין היתר נמצאו ברשותו תכשיטים ותעודת זהות של בעל המקום.

החשוד (44), תושב תל אביב, נעצר והועבר לחקירה בתחנת תל אביב דרום. בהתאם לממצאי החקירה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.