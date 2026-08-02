חשד חמור נגד החברים: התפתחות בפרשת היעלמותו של הנער הצעיר

התפתחות דרמטית נרשמת בחקירת פרשת היעלמותו של אלדר דיין, צעיר בן 22 מדימונה שעקבותיו נעלמו לפני כשבועיים. חוקרי תחנת משטרת פתח תקווה, הקרובים לפענוח האירוע המורכב, צפויים להגיש בימים הקרובים כתבי אישום נגד שני חבריו של דיין ששהו עמו במהלך הקטטה האלימה שהתפתחה באזור הוד השרון. כך דווח בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של לי עייש, בית המשפט החליט להאריך את מעצרם של השניים עד ליום רביעי הקרוב, זאת למרות שאלדר דיין עצמו טרם אותר והחיפושים הנרחבים אחריו עדיין נמשכים בעיצומם. ההחלטה מעידה על חומרת החשדות המיוחסים לשני החברים ועל התקדמות משמעותית בחקירה.

קטטה אלימה בשטח פתוח

תחילתה של הדרמה בשטח פתוח באזור הוד השרון, שם שהה דיין יחד עם שני חבריו. על פי תמונת החשד, שלושתם היו תחת השפעת חומרים אסורים. בשלב מסוים עזבו שני החברים את המקום ברכב והותירו את דיין לבדו בשטח, כאשר מכשיר הטלפון הנייד שלו נותר בתוך המכונית.

כאשר השניים שבו לזירה, הגיעו למקום חמישה צעירים נוספים מאזור הוד השרון. בין שתי הקבוצות התפתחה תגרת ידיים אלימה וקשה שהסלימה במהירות. על פי החשד, נהג הרכב, מקסים ברברמן, ניסה לדרוס מספר פעמים את אחד המעורבים מהקבוצה השנייה ואף פצע אותו באורח קל.

אולם העובדה המטרידה ביותר שעלתה מנתוני החקירה היא כי במהלך הקטטה והעימותים, שני חבריו של דיין איימו עליו באופן מפורש כי ירצחו אותו. האיומים הללו מהווים כעת חלק מרכזי בחקירה ובחשדות המיוחסים לשניים.

מסע בריחה ונטישת רכב

לאחר הקטטה האלימה, נמלטו השלושה מהזירה ברכב. מסע הבריחה המשיך לעבר תחנת דלק הסמוכה לכביש 40 באזור פתח תקווה. שם, על פי ממצאי החקירה, נטשו את רכבם לאחר שהסירו ממנו את לוחיות הזיהוי במטרה למנוע את זיהויו.

כשהבחינו בניידות משטרה שהחלו להתקרב לאזור, נמלטו השלושה מהמקום והסתתרו ככל הנראה בתוך בור הממוקם סמוך לתחנת הדלק. בנקודה זו התפצלו דרכיהם: שני החברים נסעו בתחבורה ציבורית חזרה לביתם שבדימונה, שם נעצרו מאוחר יותר על ידי כוחות המשטרה.

לעומתם, אלדר דיין נפרד מהם באזור פתח תקווה ומאז אותה שעה אבדו עקבותיו לחלוטין. במשטרה ממשיכים בסריקות נרחבות במטרה לאתר אותו, לצד הערכות כי ייתכן שהוא ירד בפרופיל ונמלט עקב היותו דרוש לחקירה.