המשטרה הגישה הבוקר (חמישי) הצהרת תובע נגד תושב בת ים בן 34, לאחר שנעצר בחשד למעורבות באירוע הצתה חמור ברחוב הרצל בעיר, אשר התרחש בעקבות כעסו על גניבת אופניו. האירוע התרחש בתאריך 21 ביולי בשעת לילה מאוחרת, אז התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על שריפה שפרצה בבניין מגורים. שוטרי תחנת בת ים במרחב איילון שהגיעו במהירות למקום החלו באיסוף ראיות, ניתוח ממצאים בשטח וביצוע פעולות חקירה מהירות במטרה להתחקות אחר זהות המעורבים במעשה.

מחקירת האירוע ומתיעוד מצלמות האבטחה שהגיע לידי החוקרים, ומתפרסם בתחילת כתבה זו, עולה תמונה מפחידה של השתלשלות העניינים בחניון הבניין. בסרטון האבטחה נראים שני חשודים – אחד מהם ללא חולצה והשני בלבוש כהה – מגיעים יחדיו לאזור המחסנים בבניין המגורים. החשודים ניגשים אל דלת המחסן ומנסים לפרוץ אותה בכוח.

לאחר שניסיונות הפריצה לא צלחו והדלת נותרה סגורה, אחד החשודים ניגש למקום כשבידו מיכל המכיל חומר דליק. הוא שופך את החומר הדליק ישירות על הדלת והרצפה הסמוכה לה, ומיד לאחר מכן מצית את המקום. כתוצאה מההצתה, פריצת אש עזת ממדים ולהבות ענק נדלקות כהרף עין וממלאות את שטחי החניון, בזמן שהחשודים נמלטים במהירות מהזירה.

החשוד המרכזי במעשה, תושב העיר, נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה אינטנסיבית בתחנת בת ים, שבסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט, ובמהלך ימי החקירה הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית מוצקה הקושרת אותו לביצוע עבירות חמורות של הצתה, ניסיון פריצה וקשירת קשר לביצוע פשע. כעת, עם סיום החקירה והגשת הצהרת התובע, צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום רשמי בימים הקרובים.

תופעת ההצתות בבנייני מגורים על רקע סכסוכים אישיים או אירועי פלילים מקומיים הפכה בשנים האחרונות לאחד האיומים המדאיגים ביותר עימם מתמודדים כוחות החירום והאכיפה. במשטרה מדגישים כי מעבר לנזק ברכוש, הצתה של מחסן או שטח מקורה בתוך מבנה מגורים שבו מתגוררות עשרות משפחות טומנת בחובה סכנת חיים מיידית ומוחשית. עשן סמיך, אש שמתפשטת במהירות דרך פיר מעליות או מערכות אוורור, וחסימת נתיבי מילוט עלולים להוביל לאסון כבד ולפגיעה בנפש בתוך דקות ספורות בלבד.

גורמי אכיפה ומשפט מציינים כי עבירת הצתה נחשבת לאחת מהעבירות החמורות ביותר בספר החוקים הישראלי, בדיוק בשל היותה בלתי נשלטת ובעלת פוטנציאל הרסני נרחב. בתי המשפט נוהגים להתייחס בחומרה רבה למקרים שבהם אדם נוטל את החוק לידיו ומבצע מעשי נקם בריונים, בפרט במרחב הציבורי או המשותף. העובדה שהאירוע התרחש בלב שכונת מגורים צפופה, תוך שימוש בחומר דליק ובשעת לילה מאוחרת כשהדיירים ישנים בבתיהם, צפויה להוות רכיב מרכזי בדרישת התביעה לעונש מאסר בפועל.

כמו כן, במערכת האכיפה מביעים דאגה מהקלות הבלתי נסבלת שבה ויכוחים פעוטים, נזקים כספיים קלים או אירועי גניבה שגרתיים מתדרדרים לאלימות קשה ולאירועים פליליים חמורים. במקום לפנות לצינורות המקובלים ולדווח למשטרה על גניבת האופניים, בחר החשוד לפעול בדורסנות ובפזיזות שהעמידה בסכנה בני אדם רבים. התיעוד הברור ממצלמות האבטחה, לצד החקירה המהירה של חוקרי תחנת בת ים, אפשרו לגבש כנגדו תשתית ראייתית איתנה שתעמוד במרכז כתב האישום שיוגש נגדו בימים הקרובים.