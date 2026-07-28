כוחות המשטרה הביאו לסיומו מצוד מורט עצבים שנמשך מאז רצח המנוח בניהו רזי ז"ל. היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים, בשיתוף המערך האווירי המשטרתי, הצליחה לשים את ידיה על החשוד המרכזי בפרשה, אביאור ששון, שהיה בבריחה ממושכת מאז האירוע. כך מסרה היום (שלישי) המשטרה.

החקירה, שנוהלה באופן נמרץ וסביב השעון, התמקדה באיתור מעגלי הבריחה של החשוד. בעקבות הנחיית מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, שעקב מקרוב אחר התקדמות החקירה, הופעלו כלל האמצעים הטכנולוגיים והמודיעיניים העומדים לרשות המשטרה. פעולות החקירה החשאיות חשפו כי במהלך מנוסתו דילג החשוד בין מקומות מסתור שונים באזור המרכז והצפון במטרה לחמוק מזרועות החוק.

המפנה התרחש כאשר התקבל דיווח ממוקד על כך שהחשוד עושה את דרכו לכיוון ירושלים כשהוא נוסע בתוך מונית שירות לבנה. בלשי ימ"ר ירושלים הידקו את הטבעת סביבו, ובתיאום הדוק עם המערך האווירי המשטרתי שעקב אחרי התנועה מלמעלה, ביצעו מארב מבצעי מתוכנן היטב בתוך מנהרת הראל.

בתיעוד הדרמטי שנחשף מחמ"ל המבצעים וממצלמות הבלשים, ומתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את הרגעים המדויקים שבהם נסגר המלכודת על החשוד. בסרטון נראים רכבי הבלשים עוקבים מקרוב אחר המונית הלבנה שנסעה בנתיב הימני של המנהרה העמוסה בתנועה. ברגע הכושר, כשרכב הבלשים נצמד לחלקו האחורי-שמאלי של המונית, כורז אחד הבלשים ברמקול "סגור עליו", ותוך שניות ספורות פרצו הבלשים החוצה מכלי הרכב שלהם.

הבלשים, שהיו בלבוש אזרחי וזיהו את המטרה, הסתערו על המונית הלבנה, פתחו במהירות את דלת הנוסע הקדמית והצדדית, ושלפו את החשוד שנותר המום ממהירות הפעולה. בסרטון נראה החשוד כשהוא מורד במהירות מהרכב אל אספלט המנהרה, שם השתלטו עליו הבלשים, כבלו את ידיו באזיקים והצמידו אותו לרצפה תוך שהם מוודאים כי אינו נושא נשק או מנסה להתנגד.