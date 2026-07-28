תפנית דרמטית ומפתיעה בפרשת היעלמותו המסתורית של אלדר דיין, צעיר בן 22 מדימונה שעקבותיו נעלמו מאז יום שישי האחרון. בעוד שבימים האחרונים נערכו חיפושים קדחתניים וסריקות נרחבות מחשש כבד לחייו, כעת מסתמנת תמונה שונה לחלוטין - לפחות בשלב זה של החקירה.

על פי דיווח היום (שלישי) של כתבת המשטרה והפלילים לי עייש ב-i24NEWS, במערכת האכיפה והחקירות מעריכים כי דיין אינו מוגדר עוד כנעדר שנעלם בעל כורחו, אלא נמצא בבריחה פעילה. הערכה זו משנה מן הקצה אל הקצה את מפת החקירה ואת הכיוונים שבהם פועלים החוקרים בשעות אלו.

מעדים לחשודים - המעצר שהפתיע

במקביל להערכה כי דיין נמצא בבריחה, במשטרה בודקים כעת שני כיווני חקירה מרכזיים. הכיוון הראשון עוסק בחשד לחטיפה, בעוד הכיוון השני והמשמעותי מתמקד באירוע פלילי חמור במיוחד - חשדות קשים לדריסה, קשירת קשר לפשע ושיבוש מעשי של הליכי חקירה.

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השינוי המרכזי בתפיסת החקירה הגיע בעקבות התפתחויות בחקירתם של החברים שיצאו עם דיין לבילוי במרכז הארץ. החברים, אשר נחקרו בשלבים הראשונים כעדים בלבד, הפכו ממעמד של עדים לחשודים ונעצרו באופן רשמי על ידי המשטרה - צעד שמעיד על חומרת החשדות.

מעצרם של החברים יצא לפועל לאחר שבמהלך חקירותיהם עלו סתירות מהותיות וקשות בין הגרסאות השונות שמסרו לחוקרים. הגרסאות הראשוניות הופרכו לחלוטין, ואל הסתירות הללו הצטרפו ממצאים ראייתיים חדשים שנאספו בשטח על ידי חוקרי המשטרה והזיהוי הפלילי.

"יש פה בלגן" - ההודעה האחרונה

כזכור, הפרשה החלה כאשר דיין יצא מביתו בדימונה עם חבריו לבילוי באזור המרכז, כשהם משתכנים במלון בתל אביב. בשעות הלילה המאוחרות עוד הספיק לשלוח הודעה מדאיגה לבת זוגו שבה כתב "יש פה בלגן", ומאז נסתרים עקבותיו. מכשיר הטלפון הנייד שלו אינו זמין מאז אותה הודעה.

בתחילה טענו החברים כי שהו בפארק הירקון ושם נראו לאחרונה. אולם, התפנית המרכזית בעלילה התרחשה כאשר המשטרה החלה לבחון לעומק את צילומי מצלמות האבטחה הפזורות באזור. הממצאים הדיגיטליים הזימו את הטענה הזו והובילו להתפוררות קו ההגנה של החברים.

החשדות החדשים שנבדקים כעת, הכוללים אירוע דריסה ושיבוש חקירה, פותחים צוהר לאפשרות כי בלילה שבין יום שישי לשבת אירעה תקרית חמורה בהרבה מכפי שדווח בתחילה. החוקרים מנסים להרכיב את הפאזל ולהבין האם הבריחה המשוערת של דיין נועדה למלט אותו מתוצאותיה של אותה תקרית.

חקירה מסביב לשעון

חוקרי המשטרה ממשיכים לעבוד מסביב לשעון תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ואיסוף עדויות נוספות. צוות החקירה מנסה להתחקות אחר מסלול בריחתו המשוער של דיין, לצד המשך חקירת החברים העצורים, בניסיון להבין מה חלקו של כל אחד מהמעורבים בשרשרת האירועים.

משפחתו של דיין, שזעקה בימים האחרונים לסיוע והביעה חשש כבד לחייו, מתכוננת כעת לתמונת המצב החדשה המצטיירת מהחקירה. ככל שנוקפות השעות, נראה כי התעלומה שזעזעה את המדינה רחוקה מלהיות אירוע היעלמות סטנדרטי.