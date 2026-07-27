אירוע מחריד התרחש הערב (שני) כאשר תורמים חרדים חילקו אוכל ושתיה לאברכים ולבני הישיבות, אך ביקשו להקדיש את התרומה בלשון שעוררה סערה: "לרגל מותו של אחד ממובילי השמד שבדורנו, יעקב פרבר שר"י".

כזכור, בתחילת השבוע הלך לעולמו הרה"ח ר' יעקב אהרן פרבר ז"ל, בן 32 בלבד, לאחר מחלה קשה. המנוח היה ממובילי מסלול "מעלות צור" בצה"ל, שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי מותאם תוך שמירה על אורח חייהם החרדי.

מחלקי הכיבוד הגיבו וטענו: "אין כאן שמחה על מותו של אדם, חלילה. (גם לא היתה תפילה למותו) השמחה היא רק על כך שהוא עצמו כבר אינו ממשיך לעסוק בגיוס בני הישיבות. ומקווים ומתפללים שכל העוסקים בכך יחזרו בתשובה ויפסיקו לפעול נגד לומדי התורה".

דמות מוכרת ומוערכת בציבור

ר' יעקב פרבר ז"ל היה דמות מוכרת ומוערכת בחוגים רבים. חבריו ומכריו תיארו אותו כאדם ירא שמיים, בעל מרץ בלתי נדלה, אשר הקדיש את חייו לעשייה למען הכלל מתוך מסירות נפש. בפטירתו הותיר אחריו אשה וחמישה יתומים רכים, כאשר הקטנה שבהם בת שלושה חודשים בלבד.

בשנה האחרונה חלה המנוח במחלה קשה וזכה לתפילות רבים לרפואתו, אך בימים האחרונים החמיר מצבו עד שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.