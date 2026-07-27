כיכר השבת
"ממובילי השמד"

מחריד: תורמים חילקו כיבוד בכוללים "לרגל" מותו של הרב יעקב פרבר

תורמים חרדים חילקו אוכל ושתיה במוסדות תורה • ביקשו להקדיש את התרומה 'לרגל מותו של אחד ממובילי השמד שבדורנו, יעקב פרבר' | תגובות סערה בציבור החרדי (חרדים)

24תגובות
ה'כיבוד' שחולק למשתתפים (צילום: Doovidl)

אירוע מחריד התרחש הערב (שני) כאשר תורמים חילקו אוכל ושתיה לאברכים ולבני הישיבות, אך ביקשו להקדיש את התרומה בלשון שעוררה סערה: "לרגל מותו של אחד ממובילי השמד שבדורנו, יעקב פרבר שר"י".

כזכור, בתחילת השבוע הלך לעולמו הרה"ח ר' יעקב אהרן פרבר ז"ל, בן 32 בלבד, לאחר מחלה קשה. המנוח היה ממובילי מסלול "מעלות צור" בצה"ל, שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי מותאם תוך שמירה על אורח חייהם החרדי.

ה'כיבוד' שחולק למשתתפים (צילום: Doovidl)
הרב יעקב פרבר ז"ל (לפי סעיף 27א)

מחלקי הכיבוד הגיבו וטענו: "אין כאן שמחה על מותו של אדם, חלילה. (גם לא היתה תפילה למותו) השמחה היא רק על כך שהוא עצמו כבר אינו ממשיך לעסוק בגיוס בני הישיבות. ומקווים ומתפללים שכל העוסקים בכך יחזרו בתשובה ויפסיקו לפעול נגד לומדי התורה".

דמות מוכרת ומוערכת בציבור

ר' יעקב פרבר ז"ל היה דמות מוכרת ומוערכת בחוגים רבים. חבריו ומכריו תיארו אותו כאדם ירא שמיים, בעל מרץ בלתי נדלה, אשר הקדיש את חייו לעשייה למען הכלל מתוך מסירות נפש. בפטירתו הותיר אחריו אשה וחמישה יתומים רכים, כאשר הקטנה שבהם בת שלושה חודשים בלבד.

בשנה האחרונה חלה המנוח במחלה קשה וזכה לתפילות רבים לרפואתו, אך בימים האחרונים החמיר מצבו עד שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

חרדיםגיוס חרדיםהפגנהדיין האמתהרב יעקב פרבר

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0 תגובות

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22
מה זה הדבר הזה בגלל זה לא בא המשיח
בן אדם
בול
אלי
21
כמה משוגעים יש בדור שלנו
Dan
20
על זה היה דווה ליבנו ועל אלו חשכו עינינו
המשיח
19
מחריד אתכם? אולי תעשו חשבון נפש מה החלק שלכם בכך שהגענו למצב כזה, שדבר כזה שייך בכלל. למשל שאתם קוראים להם "תורמים חרדים" - האנשים האלה אינם חרדים לדבר ה', אינם חרדים לכלום. אם זה באמת היה מחריד בעיניכם, הייתם מוצאים להם את הכינוי הראוי.
רק לא ג ושס
18
. איזה חילול ה' השאיר אלמנה עם חמישה יתומים אין טיפת חמלה תתבישו!!! הגלגל מסתובב בחיים...
חגית
17
שיתביישו.
אבד לסיד מן הארץ
16
איבדנו כל גבול וכל דרך ארץ! אברך צעיר בן 32 נלקח לבית עולמו לאחר מחלה קשה, והשאיר בבית אלמנה ו-5 יתומים רכים שהקטנה שבהם בת 3 חודשים בלבד – ובמקום לבכות ולהשתתף בצער המשפחה, יש מי שמעז לרקוד על הדם ולהכשיר נבלות בשם "קנאות"?! אפשר לחלוק, מותר להתווכח ומותר להתנגד לכל מסלול כזה או אחר. אבל לפתוח השו
איפה הבושה?! איפה יראת השמיים?!
15
יש חרדים ויש מחרידים
יוסוף
14
עצ' דוחים. כך התנהגו בפטירת הגראי"ל.
יהודייה
13
תתביישו לכם. בלי מילים מכובסות והסברים מטומטמים.
אילן

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