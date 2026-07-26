בתגובה לסנקציות הכלכליות שהוטלו לאחרונה על הציבור החרדי, צפוי "ועד הישיבות" להשיק בתחילת חודש אלול את מיזם הצרכנות החדש "מלכי רבנן". כך פרסם הערב (ראשון) הכתב דניאל גרובייס ב'כאן 11'.

לפי הדיווח, המיזם שזוכה לתמיכת גדולי הרבנים נועד לרכז את כוח הקנייה של כ־100 אלף משפחות חרדיות, ולהשיג עבורן הנחות והטבות קבועות ברשתות המזון והצרכנות הגדולות.

במסגרת המיזם יחולק לכל אברך כרטיס נטען בשם "מלכי רבנן", שיוזן מכספי תרומות וממקורות נוספים.

הכרטיס ישמש לקבלת הנחות, הטבות והשתתפות בהגרלות, כאשר בוועד הישיבות מגדירים את המיזם כמסגרת שתפעל "כמעט כמו חברת אשראי", תוך ניצול כוח הקנייה המאוגד של עשרות אלפי משפחות להשגת תנאים מועדפים מול הרשתות.

בנוסף, מתוכנן לקום מנגנון פיקוח שיעקוב אחר מחירי המוצרים ויפעל מול רשתות השיווק במקרה של התייקרויות, במטרה להפעיל לחץ להורדת מחירים. בימים אלה מנהל "ועד הישיבות" מגעים מתקדמים עם רשתות המזון והצרכנות לקראת השקת המיזם בשבועות הקרובים.