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"בחייאת אללה": השב"ח מעזה שנחשף בצפון נשבר בבכי בניידת | צפו

שוטרי תנועה מהמחוז הצפוני שעצרו רכב לבדיקה שגרתית בשל פנס שבור, הרחיקו לכת לאחר שגילו בדלת הנהג חומר החשוד כסם. בדיקת זהות הציפה חשד נוסף: הנוסע שלצד הנהג, שהציג עצמו בתחילה כתושב ישראל, התברר כתושב עזה השוהה בארץ ללא אישורים | תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים מציג את רגעי החיפוש, המעצר, ואת השב"ח שמתחנן בבכי בתוך הניידת: "תחזירו אותי הביתה" | צפו (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שום דבר לא הכין את שוטרי אגף התנועה של המחוז הצפוני למה שייחשף במהלך בדיקה שגרתית לחלוטין בצהרי יום. השוטרים, שפעלו ביום שישי, לפני כשבועיים וחצי, על ציר 73, הבחינו בסמוך לצומת כפר ברוך ברכב שנע בכביש כשפנסו שבור. בשל הליקוי הבטיחותי הברור הורו השוטרים לנהג לעצור בצד הדרך לצורך בדיקה.

בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים, שפורסם היום (שני) נראים אותם רגעים. המפגש החל בבדיקה טכנית ובטיחותית של כלי הרכב. השוטר נראה בודק מקרוב את גלגלי הרכב והצמיגים כדי לבחון ליקויים נוספים, ואף מעיר לנהג ברקע על נזילת שמן שנראתה במקום. אולם, בעת תחקור הנהג, תושב נצרת בן 30, הרחיק האירוע מעבר לעבירת תנועה קלה: אחד השוטרים הריח ריח חריף של סמים שעלה מאזור מושב הנהג. בעקבות הריח החשיד ביצע השוטר חיפוש מדוקדק בדלת הרכב, שם חשף שקית ובה חומר החשוד כסם מסוכן.

במקביל לגילוי הסמים, פנו השוטרים לבירור זהותם של יושבי הרכב. הנוסע שישב לצד הנהג טען בתחילה כי הוא תושב ישראל ואף מסר שם ישראלי בנסיונות לחמוק מבירור מעמיק. השוטרים, שלא השתכנעו והתעורר בקרבם חשד כי מדובר בתושב השטחים, דרשו ממנו למסור את פרטיו המלאים והמשיכו בתחקור בשטח. לאחר שלחצו עליו והתעקשו על אימות הנתונים, נשבר הנוסע והודה כי הוא תושב עזה בן 35, השוהה בשטחי מדינת ישראל באופן בלתי חוקי וללא כל אישורים מתאימים.

בשלב זה הודיע לו השוטר רשמית על מעצרו: "אתה עצור כרגע בגין חשד לכניסה לישראל שלא כחוק". בסרטון ממצלמות הגוף שתועד על ידי המשטרה נראים רגעי המעצר הדרמטיים בשטח, כאשר החשוד מובל אל ניידת המשטרה.

בעת שהוכנס למושב האחורי של הניידת כשהוא אוקוק באזיקים, נתקף החשוד בחרדה והחל להתחנן בבכי ובזעקות בפני השוטרים בשפה הערבית: "בחייאת אללה תחזירו אותנו הביתה, עמאנה, בחייאת אללה!".

בתום חקירה מקיפה שנערכה ביחידת התביעות של מחוז צפון בנצרת, הוגש כתב אישום רשמי נגד התושב הבלתי חוקי מעזה. בהמשך צפוי לעמוד לדין פלילי גם הנהג, תושב נצרת, בגין הסעת שוהה בלתי חוקי והחזקת החומר החשוד כסם. ממשטרת ישראל נמסר כי היא תמשיך להיאבק בכל גורם המסייע לכניסתם, הסעתם ושהותם של שוהים בלתי חוקיים בשטח המדינה, ותפעל בכל האמצעים המשפטיים והמבצעיים העומדים לרשותה על מנת למצות עמם את הדין עד תום.

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