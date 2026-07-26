אירוע גניבת רכב שהתרחש בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים הגיע לסיומו במהירות, לאחר שורת פעולות חקירה מהירות של שוטרי מחוז ירושלים. הדיווח הראשוני על גניבת הרכב הגיע לתחנת שלם של המשטרה, ושוטריה יצאו מיידית לזירת האירוע על מנת לחלץ ממצאים, לגבות עדויות ולהתחיל באיסוף ראיות שיסייעו בלכידת החשוד ובאיתור הקישור שבין מעשה הגניבה לבין החשוד במעשה.

התיעוד שהגיע מתוך זירת האירוע וממצלמות האבטחה חושף את התנהלותו של החשוד בזמן אמת. בסרטון, שמתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות מגרש חנייה שבו עומדות שורות של כלי רכב, כאשר החשוד נצפה מתהלך במקום ומאתר את היעד שלו.

הוא מתקרב לאחד כלי הרכב שחונים במתחם, ותוך שניות ספורות פועל בנחישות, נכנס לתוך המכונית ומצליח להתניע אותה. בהמשך הסרטון נראות אורות הרכב נדלקים, והחשוד יוצא מהחניון כשהוא נוהג ברכב הגנוב ונעלם מהמקום, תוך שהוא משאיר אחריו עקבות שטופלו לאחר מכן על ידי אגף החקירות.

במסגרת החקירה הממוקדת שנפתחה בתחנת שלם, השתמשו החוקרים במגוון רחב של אמצעים וכלים טכנולוגיים מתקדמים העומדים לרשות משטרת ישראל כיום. שימוש בכלים אלו, לצד ניתוח חומרי התיעוד וממצאי הזירה, איפשר לחוקרים להתחקות בצורה מדויקת אחר מסלול התנועה וזהותו של החשוד בביצוע הגניבה.

לאחר איסוף הממצאים הדרושים, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד, תושב דרום ירושלים כבן 26, ועצרו אותו. החשוד הועבר להמשך חקירה בתחנת שלם, שם נחקר על ידי החוקרים ונאספו נגדו הראיות הדרושות לצורך גיבוש התשתית הפלילית.

עם סיום החקירה וגיבוש התשתית הראייתית הנדרשת, הוגשה נגד החשוד הצהרת תובע מטעם התביעה המשטרתית, המעידה על הכוונה להגיש נגדו כתב אישום וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים בימים הקרובים. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ליום 30.7.26.