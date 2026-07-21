שוטרי סיור מנקודת המשטרה 'מיתרים' המשתייכת לתחנת חברון במרחב יהודה של מחוז ש"י, זיהו הבוקר (שלישי) במהלך פעילות אכיפה שגרתית בדרום הגזרה משאית מנוף בעלת לוחית רישוי פלסטינית הנוסעת על כביש 60 הסואן, סמוך לצומת הכבשים.

השוטרים, שהבחינו כי הנהג נע בדרך הראשית כשהוא אינו חגור בחגורת בטיחות כנדרש בחוק, סימנו לרכב לעצור בצד הדרך על מנת לבצע בדיקה ולרשום לנהג דו"ח תנועה.

עם עצירת הכלי הכבד והתקרבות השוטרים לרכב, התגלתה בפניהם תמונה חמורה ומסוכנת במיוחד: מאחורי ההגה של המשאית, שמשקלה הכולל מגיע לכ-15 טון, ישב קטין פלסטיני שטרם מלאו לו 18 שנים.

בבדיקת נתוניו מול המערכות התברר כי הנער אינו מחזיק ברישיון נהיגה כלל וכי לא הוציא רישיון כזה מימיו, עבור שום סוג של רכב – ובוודאי שלא עבור רכב משא כבד הדורש מיומנות, הכשרה ממושכת והיתרים מתאימים.

בתיעוד, שמתפרסם בכתבה זו, מתוך מכלול המעצר, נראה הקטין כשהוא יושב בתוך ניידת המשטרה או ניידת המעצר, לבוש קפוצ'ון אפור, וממתין להמשך הטיפול בעניינו בעודו מחזיק בטפסים המשטרתיים.

בתיעוד נשמע איש כוחות הביטחון מסביר ומפרט את סדרת העבירות החמורות שביצע הנהג. לאחר מכן המצלמה מתעדת את הניידת ואת המשאית הלבנה והגדולה שנעצרה בצד הדרך, תוך שהשוטר מעריך ומציין כי מדובר בכלי רכב כבד במשקל 15 טון אשר נע בדרכים ללא תכוגרף, ללא תוקף כנדרש ובניגוד מוחלט לחוק.

במשטרה מציינים כי נהיגה של קטין בלתי מוסמך על רכב כבד משקל בירכתו של כביש מרכזי שבו זרימת תנועה ערפה, מהווה פצצה מתקתקת וסיכון ממשי ומיידי לחייהם של כלל משתמשי הדרך. עקב ערנותם של השוטרים לתקרית הקלה יחסית של אי-חגירת חגורה, נמנע אסון פוטנציאלי כבד. הקטין נעצר והועבר להמשך חקירה פלילית ותעבורתית בתחנת המשטרה, ובמקביל נערך שימוע על ידי קצין משטרה שבסיומו הוחלט להשבית את המשאית מנהלית לתקופה של 30 ימים.