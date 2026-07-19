יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה כתב אישום חמור, המלווה בבקשה למעצר עד תום ההליכים, נגד תושב רחובות בשנות העשרים לחייו, בגין אירוע שוד ואלימות קשה שהתרחש לא מכבר, בליל יום רביעי שעבר, במרכול ברחוב אלנבי בתל אביב.

על פי עובדות כתב האישום, החשוד נכנס אל בית העסק בשעת לילה מאוחרת כשהוא נחוש בדעתו לשדוד בקבוקי אלכוהול מהמדפים. כאשר הבחין בו עובד המקום וניסה למנוע ממנו את הגניבה, הגיב החשוד באגרסיביות רבה, נטל את אחד הבקבוקים וניפץ אותו ישירות על ראשו של המוכר, תוך שהוא גורם לו לחבלות של ממש.

תיעוד מצלמות האבטחה הרשמי מתוך המרכול, שמתפרסם בכתבה זו, מציג את השתלשלות האירוע המלאה ומפגין את התעוזה של התוקף. בסרטון ניתן לראות תחילה את החשוד, לבוש בגדים כהים ונעלי ספורט בשחור-לבן, כשהוא מתהלך בצורה חשודה באזור המקררים והמדפים ומחפש מטרות.

שניות ספורות לאחר מכן, המצלמה מתעדת את רגע התקיפה המבהיל בירכתי החנות, באזור הפירות והירקות, שם מניף החשוד את הבקבוק בעוצמה על ראשו של העובד. מיד לאחר מכן נראה החשוד כשהוא אוחז במספר בקבוקי אלכוהול ששדד, מצמיד אותם אל גופו, ונמלט בריצה מהירה אל מחוץ לטווח הראייה של המצלמה.

עם קבלת הדיווח הראשוני במוקד החירום על אדם חשוד שתקף מוכר באלנבי, הוקפצו לזירה צוותים של שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון. השוטרים, שהגיעו למקום בתוך דקות ספורות, פתחו מיד בסריקות נרחבות ובפעולות חקירה מהירות בשטח במטרה להתחקות אחר מסלול בריחתו של החשוד. הודות לערנות השוטרים ותיאורו של החשוד, הצליחו הכוחות לאתר אותו כשהוא עדיין נמצא בסמוך לזירת האירוע, ולעצור אותו לחקירה בתחנה לפני שהספיק להיעלם.

הגשת כתב האישום המהירה היום על ידי יחידת התביעות מדגישה את חומרת העבירות המיוחסות לחשוד – תקיפה הגורמת חבלה של ממש וגניבה. במשטרה רואים בחומרה אירועי בריונות ואלימות מסוג זה, המתרחשים כלפי עובדי ציבור ונותני שירות בבתי עסק, ומבהירים כי הגשת הבקשה למעצר עד תום ההליכים נועדה להרחיק את החשוד מהמרחב הציבורי בשל המסוכנות הגבוהה הנשקפת ממנו.