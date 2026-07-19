המרדף הסמוי שהפך לדרמה גלויה לעיני הנהגים בכביש המהיר: לוחמי יחידת רומ"ח של משטרת ישראל, הפועלת בחזית המאבק בהברחות הסמים והנשק, רשמו תפיסת איכות משמעותית בעקבות מידע ממוקד שהגיע לידיהם.

האירוע החל כאשר במערכת המשטרתית התקבלה אינדיקציה ברורה לגבי רכב פרטי מסוג סקודה, הנע על ציר כביש 6 לכיוון צפון ומכיל בתוכו מטען יקר ערך של חומרים אסורים. הלוחמים נפרסו במהירות בשטח והמתינו לעיתוי המבצעי הנכון כדי להפתיע את הנהג ולמנוע כל אפשרות להימלטות או לפגיעה במשתמשי הדרך האחרים.

החסימה המבצעית התרחשה ביציאה מאחת המנהרות בכביש 6, סמוך לזכרון יעקב. רכב התצפית והבלשים עקבו מקרוב אחר המכונית החשודה, וברגע שהיא האטה ביציאה מהמנהרה אל עבר הפקק, הגיחו הלוחמים מכל עבר. בתיעוד הרשמי שהפיצה המשטרה ניתן לראות את רגעי המעצר המתוחים: הלוחמים חוסמים את הסקודה עם כלי הרכב שלהם, שולפים את הנהג החשוד מכיסאו כשהוא אזוק, ומושיבים אותו בצד הדרך תחת שמירה הדוקה של לוחמים חמושים וכלבי תקיפה ואיתור של המשטרה. הנהג, תושב הפזורה בשנות ה-40 לחייו, נראה המום ולא גילה התנגדות מול הכוח המיומן שכיתר אותו מכל עבר.

מיד לאחר נטרול החשוד, החלו השוטרים בחיפוש קפדני ויסודי בתוך חלל הרכב, מתוך הבנה שהסמים לא יונחו סתם כך על המושב האחורי. בלש משטרה הלבוש בכפפות כחולות התיישב בכיסא הנהג והחל לפרק את פנל הקונסולה המרכזית של הדשבורד. בתוך שניות, תוך שימוש בכוח מבוקר, שלף השוטר ממקומו את מסך המולטימדיה המקורי של המכונית. מאחורי הצג, במקום שבו אמורים להיות רק חוטי חשמל וצמות אלקטרוניות, נחשף חלל הסלקה עמוק. השוטר הכניס את ידו ושלף מתוך בטן הדשבורד חבילה מלבנית גדולה וכבדה, עטופה בשכבות רבות של ניילון נצמד ושעווה – השיטה הקלאסית של מבריחי הסמים לנסות ולבלבל את חוש הריח של כלבי המשטרה.

החבילה החשודה נלקחה מיד למעבדה המשטרתית להמשך טיפול ומשקל. התיעוד מציג את חוקרי המשטרה כשהם חותכים באמצעות סכין יפנית את שכבות הניילון העבות שעטפו את לבנת הסם. עם פתיחת האריזה ההרמטית, נחשף חומר גבשושי ולבן בעל מרקם אבקתי. בדיקה מהירה בשטח אימתה כי מדובר בקוקאין באיכות גבוהה מאוד. החוקרים הניחו את הלבנה על משקל דיגיטלי, אשר הראה תוצאה חד-משמעית: 1,075 גרם של קוקאין טהור, ששוויו ברחובות מוערך במאות אלפי שקלים ואף יותר מכך לאחר שלבי הדילול וההפצה.

החשוד נעצר ונלקח לחקירה אינטנסיבית בתחנת המשטרה של ג'סר א-זרקא, שם מנסים החוקרים להבין מי עומד מאחורי שרשרת האספקה ולאן היה אמור המשלוח היקר להגיע. המשטרה הגישה בקשה דחופה להארכת מעצרו של החשוד מאחורי סורג ובריח, ובית המשפט נעתר לבקשה והאריך את המעצר עד ליום 20.7.26 לצורך המשך פעולות החקירה. במשטרת ישראל מדגישים כי מדובר בחלק מפעילות מתמשכת ובלתי מתפשרת נגד מחוללי הפשיעה העבריינית, במטרה לנתק את צינורות החמצן הכלכליים של ארגוני הפשע ולמנוע את הגעתם של סמים קשים ומסוכנים אל מרכזי הערים.