כיכר השבת
כך זה הסתיים

ההשפלה שעלתה ביוקר: נעצר עם קורקינט ליד החרדי בירושלים, יורק בצחוק פרוע וממשיך לנסוע | צפו

שני קטינים תושבי העיר העתיקה בירושלים נעצרו בחשד שביצעו תקיפה מכוערת באזור שער שכם. על פי החשד, השניים ניגשו לחרדי שצעד ברחוב, ירקו לעברו ללא כל התגרות מוקדמת, ותיעדו את המעשה במכשיר הטלפון הנייד במטרה להפיצו ולצבור פופולריות ברשת | בעקבות דיווח מהיר ופעילות תצפיתנים ממוקדת, אותרו החשודים ונעצרו תוך זמן קצר - כשבמכשיר הטלפון הנייד של אחד מהם נמצא הסרטון המפליל (בארץ)

6תגובות
| צילום: צילום: דוברות המשטרה

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4
יום יומיים והם בחוץ ושום דבר לא קרה.. חוץ מהילה לכותרת לא ישאר מזה כלום
איילת
3
קנס כספי של 10000שח
רפי
10,000 ₪ זה הקנס. ומה עם פיצוי לבחור?
דינה
2
נו הוא כבר השתחרר או שמחר משתחרר??
אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים
1
וואו! איזה כותרת: "ההשפלה שעלתה ביוקר"! כמה ביוקר הם כבר ישלמו על זה?
מרים גבה
הכותרת רק בשביל שניכנס לכתבה .ותודה לו
אחד שכבר מבין

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