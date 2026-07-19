כך זה הסתיים ההשפלה שעלתה ביוקר: נעצר עם קורקינט ליד החרדי בירושלים, יורק בצחוק פרוע וממשיך לנסוע | צפו שני קטינים תושבי העיר העתיקה בירושלים נעצרו בחשד שביצעו תקיפה מכוערת באזור שער שכם. על פי החשד, השניים ניגשו לחרדי שצעד ברחוב, ירקו לעברו ללא כל התגרות מוקדמת, ותיעדו את המעשה במכשיר הטלפון הנייד במטרה להפיצו ולצבור פופולריות ברשת | בעקבות דיווח מהיר ופעילות תצפיתנים ממוקדת, אותרו החשודים ונעצרו תוך זמן קצר - כשבמכשיר הטלפון הנייד של אחד מהם נמצא הסרטון המפליל (בארץ)