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האחות חשפה

הרצח במיטת בית החולים וההסתרה בשק: פרטים מזעזעים על ימיו האחרונים של החטוף

חנן יבלונקה הי"ד נורה בפסטיבל נובה והועבר פצוע לבית חולים בעזה • רופאים החליטו להוציאו להורג במקום לטפל בו | הממצאים המזעזעים שנחשפו (חטופים)

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מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

פרטים מצמררים וחדשים נחשפו היום (ראשון) על רגעיו האחרונים והוצאתו להורג של החטוף חנן יבלונקה הי"ד, אשר נרצח בידי מחבלי .

אחותו, אביבית יבלונקה עבאדי, סיפרה ל"דיילי מייל" את הממצאים הקשים שהגיעו לידי המשפחה, המצביעים על מעורבות ישירה של צוותים רפואיים ב ברצח חטופים ועל האכזריות הבלתי נתפסת של מחבלי ארגון הטרור.

על פי העדויות החדשות, שצוטטו גם בערוץ I24NEWS, חנן בן ה-42 הגיע לפסטיבל המוזיקה 'נובה' ברעים בעקבות החלטה ספונטנית שקיבל שעות ספורות לפני פתיחת מתקפת הטרור, מבלי שהספיק לעדכן בכך את בני משפחתו. עם תחילת הטבח בבוקר יום שמחת תורה, נורה חנן בחזהו על ידי המחבלים. בעודו פצוע קשה, הוא נגרר באכזריות והועלה על גבי משאית של מחבלי חמאס, שחטפו אותו אל תוך שטחי רצועת עזה.

מהמידע שנחשף עולה כי המחבלים העבירו את חנן הפצוע לבית חולים בתוך הרצועה. אולם, במקום להעניק לו טיפול רפואי כמצופה ממוסד רפואי, ההפך הגמור הוא שהתרחש: כאשר הרופאים המקומיים הבחינו כי הוא פצוע אנוש וגוסס, התקבלה החלטה נפשעת להוציאו להורג.

מחבלים ירו בחנן שלוש פעמים בראשו בעודו שוכב חסר אונים במיטת בית החולים. הפרטים המזעזעים מעלים תמונה קשה על מעורבות ישירה של צוותים רפואיים ברצח חטופים, בניגוד מוחלט לכל נורמה אנושית ורפואית.

הסתרת הגופה במנהרות הטרור

לאחר הרצח בבית החולים, פעלו המחבלים להסתרת מעשיהם. גופתו של חנן הוכנסה לתוך שק והועברה לצפון רצועת עזה, שם הוסתרה ונאטמה בתוך קירותיה של מנהרת טרור של חמאס במרחב ג'באליה, לצד גופותיהם של מספר חטופים נוספים שנרצחו.

הגופות נותרו במקום עד למבצע המיוחד של כוחות צה"ל ושב"כ, במסגרתו אותרו וחולצו חזרה לישראל לקבורה. הדברים הכואבים שותפו על ידי האחות במסגרת משלחת של ניצולים, פדויי שבי ובני משפחות חטופים שהגיעה החודש ללונדון.

מאבק המשפחות נמשך

הגילויים הקשים מצטרפים לשורה ארוכה של עדויות על האכזריות שהפגינו מחבלי חמאס כלפי החטופים. במקביל, צה"ל ממשיך בפעילותו לחיסול מחבלי חמאס שהיו מעורבים בטבח ובהחזקת החטופים. לאחרונה חוסל מפקד חמאס שהיה אחראי על החזקת חטופים ושימש כדמות מרכזית בתיעוד שחרורם.

הפרטים המזעזעים על רצח חנן יבלונקה הי"ד מדגישים בצורה קשה את האכזריות הבלתי נתפסת של ארגון הטרור חמאס, ואת הצורך להמשיך במאבק להשבת כל החטופים ולהבאת האחראים לדין.

חמאסעזהמחבלחטופיםנובההשביעי באוקטובר

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5
את מנהל בית החולים שיחררו . כי הוא בכלל לא מעורב … כנראה לא עידכנו אותו .
מנהל בית החולים
4
העיקר פה מטפלים במחבלים ובארדואן. תשלחו אותם לעזה שיירו בהם.
ד"ר אופיר
3
לח אֶרְדּוֹף אוֹיְבַי, וְאַשִּׂיגֵם; וְלֹא־אָשׁוּב, עַד־כַּלּוֹתָם. לט אֶמְחָצֵם, וְלֹא־יֻכְלוּ קוּם; יִפְּלוּ, תַּחַת רַגְלָי.
הישיש
גלות
אוי אוי אוי אוי אוי אוי גלות גלות גלות
2
הם חיות אדם . דינם מוות ומיד
ינקלה
1
האכזריות הבלתי נתפסת של ארגון הטרור חמאס, ואת הצורך להמשיך במאבק להשבת כל החטופים
מתוך הכתבה
כל החטופים שבו מעזה.
איליה

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