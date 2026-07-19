משרד הבריאות הוציא צו סגירה מנהלי להפסקה לאלתר של כל הפעילות הרפואית במכון פוטותרפיה הפועל ברחוב רבי עקיבא בעיר החרדית בני ברק.

ההחלטה על סגירת המקום התקבלה בעקבות ממצאים שעלו במהלך בקרת פתע שנערכה במכון על ידי נציגי המשרד, אשר בחנו את עמידת המוסד בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים.

על פי הודעתו הרשמית של משרד הבריאות, במהלך הביקורת התגלו במקום ליקויים המוגדרים כחמורים ומהווים סכנה לבטיחותם של המטופלים. בדוח המפקחים צוין כי המכון סובל ממחסור משמעותי בכוח אדם רפואי מוסמך, לצד תהליכי עבודה שאינם תקינים. כמו כן, נמצאו ליקויים ברמת הניקיון ובחיטוי המכשור הרפואי המשמש לטיפולים במקום.

טיפולי פוטותרפיה מבוססים על חשיפה מבוקרת לקרני אור ומיועדים לטיפול במחלות עור שונות. בשל אופי הטיפול והמגע הישיר של המכשור עם המטופלים, משרד הבריאות מקפיד על נהלי היגיינה וסטריליזציה מחמירים, וממצאים המעידים על ליקויים בתחומים אלו מובילים לעצירה מיידית של השירות על מנת למנוע סיכונים בריאותיים פוטנציאליים.

בהתאם לתנאי צו הסגירה שהוצא, החל מהיום לא תתבצע כל פעילות רפואית או קבלת קהל במכון. במשרד הבריאות הבהירו כי המקום יישאר סגור ולא יורשה לשוב לפעילות שוטפת עד לתיקון מלא ויסודי של כלל הליקויים שהוצגו בדוח הבקרה, וזאת בכפוף להחלטה עתידית ולאישור מחודש של נציגי המשרד.

"מממצאי הבקרה עלה כי במכון מתקיימים ליקויים חמורים המהווים סכנה מיידית לבטיחות המטופלים, ובהם: מחסור משמעותי בכוח אדם רפואי, תהליכי עבודה לא תקינים, וכן ליקויים בניקיון ובחיטוי המכשור", נמסר ממשרד הבריאות.

"תנאי צו הסגירה קובעים כי החל מהיום לא תתבצע כל פעילות רפואית במכון עד לתיקון מלא של הליקויים, ובהתאם להחלטת משרד הבריאות".